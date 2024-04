The Gentlemen, la serie TV realizzata da Guy Ritchie per Netflix, è la più vista in streaming nel mese di marzo 2024. A riportarlo è Coming Soon che ha elaborato le Top 10 settimanali di Nielsen.

Con 4,67 miliardi di minuti visti dal 4 al 31 marzo, la serie con protagonista Theo James, già rinnovata per la seconda stagione, è in testa alla classifica mensile. Il problema dei 3 corpi è invece la serie più vista nella seconda metà del mese, ma si piazza al sesto posto.

Completano il podio Bluey, serie di animazione dedicata a un pubblico prescolare, ma anche ai genitori, con protagonista una famiglia di divertenti cagnolini, e NCIS.

Continua a fare incetta di spettatori Brooklyn Nine-Nine, comedy poliziesco fruibile su Netflix. Quinto posto per un’altra serie storica, Grey’s Anatomy.

Ecco la top 10 completa

1 The Gentlemen Netflix 4.672 + 2 Bluey Disney+ 4.127 + 3 NCIS Netflix / Paramount+ 3.313 + 4 Brooklyn Nine-Nine Netflix / Peacock 3.268 + 5 Grey’s Anatomy Hulu / Netflix 3.239 + 6 Il problema dei 3 corpi Netflix 3.159 N 7 The Big Bang Theory Max 2.515 + 8 Young Sheldon Max / Netflix 2.440 + 9 Avatar: La leggenda di Aang Netflix 1.817 – 10 Suits Netflix / Peacock 1.672 +

