Un nuovo thriller in 6 episodi si appresta a fare il suo debutto in streaming. Dal prossimo 10 aprile sarà infatti disponibile su Netflix Anthracite, serie che narra di un misterioso suicidio di massa avvenuto in passato, su cui viene riaccesa la luce in seguito a un omicidio.

Era il 1994 quando tutti i membri di una setta che si erano radunati in un villaggio sulle Alpi si tolsero la vita. Dopo 30 anni una donna viene ritrovata prima di vita, uccisa con lo stesso rituale che caratterizzava quella comunità. Il fatto rischia di stravolgere nuovamente l’equilibrio ricostruito a fatica dopo quei tragici avvenimenti. Jaro Gatsi, un ex criminale che vuole rifarsi una vita, è il perfetto capro espiatorio e viene dunque accusato di omicidio. L’uomo vuole provare a tutti i costi la propria innocenza e lo fa con l’aiuto di Ida, che a sua volta è alla ricerca del padre scomparso. I due scopriranno che i loro casi sono collegati e che probabilmente le risposte che cercano si nascondono nel passato.

Gli interpreti principali che compongono il cast di Anthracite sono:

Hatik (Clément Penohat)

Noémie Schmidt

Camille Lou

Nicolas Godart

Raphaël Ferret

Jean-Marc Barr

Stefano Cassetti

Kad Merad

Vincent Rottiers

La miniserie è stata scritta da Maxime Berthemy e Fanny Robert, prodotta da Fanny Robert, Maxime Berthemy, Mehdi Ouahab.

Continua a leggere Optimagazine