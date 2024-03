Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Briganti, miniserie in 6 episodi prodotta da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos. La piattaforma di streaming della N ha inoltre ufficializzato la data di uscita, che è il prossimo 23 aprile.

La serie, ambientata nell’Italia meridionale, racconta la storia di uomini e donne realmente esistiti, le loro avventure, le gesta, la ribellione e gli amori. Nel 1862, la protagonista, Filomena (Michela De Rossi) è sposata con un uomo ricco e possessivo. Ma per sfuggire al suo destino scappa e trova rifugio nei boschi, popolati dai briganti. Con sè porta la mappa per trovare Oro delle Camicie Rosse. Viene catturata dalla banda Monaco mentre il misterioso cacciatore di taglie, noto come lo Sparviero, è sulle sue tracce. In un contesto in cui i briganti combattono contro l’appena costituito Regno d’Italia, che ha impoverito e sfruttato il Sud, Filomena e lo Sparviero si ritrovano uniti in una caccia al tesoro che potrà decretare in modo decisivo chi sarà a vincere la guerra.

Briganti è creata da GRAMS, collettivo composto da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol, diretta da Steve Saint Leger (Vikings, Vikings: Valhalla) e Le Fosse, con la supervisione artistica di Nicola Sorcinelli (Balcanica).

Oltre a Michela De Rossi, nel ruolo di Filomena, il cast è composto da:

Ivana Lotito – Ciccilla

Matilda Lutz – Michelina De Cesare

Marlon Joubert – Giuseppe Schiavone

Orlando Cinque – Pietro Monaco

Pietro Micci – Fumel

Gianmarco Vettori – Marchetta

Federico Ielapi – Jurillo)

Giulio Beranek – Francesco Guerra

Adriano Chiaramida – Antonio Monaco

Leon de la Vallée – Celestino

