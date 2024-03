Con Eric Clapton al Lucca Summer Festival nel 2024 si arricchisce il cartellone di una delle rassegne più attese dell’estate italiana. Slowhand salirà sul palco della prestigiosa venue per l’unico evento dello Stivale, portando con sé la sua band e la sua esperienza con i Cream, gli Yardbirds, Derek And The Dominos e i suoi successi da solista.

Eric Clapton al Lucca Summer Festival 2024: data e biglietti

L’arrivo di Eric Clapton al Lucca Summer Festival 2024 è previsto per il 2 giugno presso le mura storiche della città. Un evento imperdibile, trattandosi dell’unica data italiana di Slowhand.

I biglietti saranno disponibile in pre-sale Virgin Radio dalle ore 10 di mercoledì 3 aprile fino alle 23:59 di giovedì 4 aprile. Le prevendite generali partiranno dalle ore 10 di venerdì 5 aprile su TicketOne e tutti i circuiti autorizzati. L’ultimo disco in studio di Eric Clapton è Happy Xmas (2018), mentre nel 2022 ha pubblicato il disco live Nothing But The Blues e ha collaborato con Ozzy Osbourne nel singolo One Of Those Days tratto dal disco Patient Number 9 dell’ex Black Sabbath. Il Principe delle Tenebre ha raccontato che tra lui e Slowhand, in fase di scrittura, ci sarebbero state tensioni per l’uso della parola “Gesù”.

La line up del Lucca Summer Festival 2024

Ad oggi, giovedì 28 marzo, la line up del Lucca Summer Festival è così composta:

2 giugno – Eric Clapton

8 e 9 giugno – Ed Sheeran

30 giugno – Swedish House Mafia

3 luglio – Tedua

5 luglio – Geolier

6 luglio – Tom Morello / The Smashing Pumpkins

7 luglio – Rod Stewart

11 luglio – Calcutta

12 luglio – Lenny Kravitz

15 luglio – Diana Krall

16 luglio – John Fogerty

18 luglio – Salmo & Noyz

19 luglio – Mika

20 luglio – Sam Smith

21 e 23 luglio – Duran Duran

24 luglio – Toto + Marcus Miller

26 luglio – Gazzelle

