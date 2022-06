Dopo Ordinary Man (2020) il nuovo album di Ozzy Osbourne una un nome, una data, una tracklist e una vagonata di duetti. Il Principe delle Tenebre è tornato ed è pronto per riprendersi ancora una volta la scena metal.

Patient Number 9, questo il titolo del nuovo album di Ozzy Osbourne, arriverà il 9 settembre 2022. Un album sofferto, con la rockstar che ha visitato l’inferno dopo una dura lotta contro malattie e infortuni ma che non si è mai arreso di fronte alle difficoltà.

Patient Number 9 è l’esorcismo definitivo di una rockstar che sa guardare in faccia la morte e sa prenderla in giro. Il concept è quello del paziente di un ospedale psichiatrico, e non si esclude che quel “number 9” del titolo sia un riferimento alla traccia Revolution 9 dei Beatles in cui una voce ripete più volte: “Number 9”.

Perché? Che c’entrano i Beatles? Ozzy gioca forte con il ruolo del Signore Oscuro, e una leggenda metropolitana voleva che le parole “number 9” riprodotte al contrario suonassero come: “Turn me on, dead man”, un messaggio satanico secondo molti complottisti.

Nel nuovo album di Ozzy Osbourne troviamo tanti ospiti illustri, uno dei quali è l’amico geniale Tony Iommi. Troviamo, inoltre, Eric Clapton, Zakk Wylde e Mike McReady dei Pearl Jam. Ecco la tracklist:

01 Patient Number 9 (feat. Jeff Beck) 02 Immortal (feat. Mike McCready 03 Parasite (feat. Zakk Wylde) 04 No Escape from Now (feat. Tony Iommi) 05 One of Those Days (feat. Eric Clapton) 06 A Thousand Shades (feat. Jeff Beck) 07 Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde) 08 Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde) 09 Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde) 10 Degradation Rules (feat. Tony Iommi) 11 Dead and Gone 12 God Only Knows 13 Darkside Blues

Come primo estratto Ozzy Osbourne sceglie la title track, che nella tracklist apre il disco. A questo giro il Principe delle Tenebre si accompagna con Jeff Beck e propone una traccia dal sapore grottesco, con suoni “creepy” e atmosfere degne del miglior alternative metal della piazza.

Ozzy Osbourne è tornato e non si esclude che nell’attesa del 9 settembre si possano ascoltare altre novità.

“Is there a way out of here?”

“Hey, I love you, but you”

“I wanna go home”

“Hey, hahaha”

“Hahaha”

“Excuse me, would you tell how to get out of here?”

“Hahaha”

“I want to go home”

“Hahaha”

“Mommy, mommy”

Every hallway’s painted white as the light

That will guide you to your help

Making friends with strangers inside in my head

‘Cause they seem to know me well

Hiding the pills inside your mouth

Swallow ’em down, then spit them out

I hear the laughter scream and shout

“No tomorrow”

When they call your name, better run and hide

Tell you you’re insane, you believe their lies

I’m not gettin’ out, no, I’m not gettin’ out alive (Ooh)

I’m not gettin’ out ’cause I’m patient number nine (Ooh)

When the sun goes down, the animals cry

That’s a sound you won’t forget

It’s the mirror’s face you don’t recognise

It’ll get you in the end

Hiding the pills inside your mouth

Swallow ’em down, then spit them out

I hear the laughter scream and shout

“Someone help me”

When they call your name, better run and hide

Tell you you’re insane, you believe their lies

I’m not gettin’ out, no, I’m not gettin’ out alive (Ooh)

I’m not gettin’ out ’cause I’m patient number nine (Ooh)

When the walls of a padded cell become reality

How many tears till I ground myself ’cause no one cries for me?

If there’s a God, why’d he let the Devil do his work on me? Oh yeah

If there’s a God, what am I doing here?

When they call your name, better run and hide

Tell you you’re insane, you believe their lies

I’m not gettin’ out, no, I’m not gettin’ out alive (Ooh)

I’m not gettin’ out ’cause I’m patient number nine (Ooh)