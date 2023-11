Il 2024 sarà l’anno dell’arrivo degli Smashing Pumpkins e Tom Morello al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana. Il leggendario chitarrista degli Audioslave, dei Rage Against The Machine e dei Prophets Of Rage salirà sullo stesso palco della band di Billy Corgan per un evento speciale, per il quale molti hanno già l’acquolina in bocca.

Gli Smashing Pumpkins e Tom Morello al Lucca Summer Festival nel 2024

La band di Billy Corgan salirà sul palco con Tom Morello il 6 luglio 2024. I biglietti saranno disponibili da venerdì 1° dicembre secondo le seguenti soluzioni:

Tribuna Numerata € 130,00 + prev.

Pit Area posto in piedi € 78,00 + prev.

Posto in piedi € 69,00 + prev.

Tom Morello salirà sul palco di piazza Napoleone prima della band di Chicago, un’ottima strategia per riscaldare il pubblico con i suoi riff e i suoi effetti che hanno scritto una delle pagine più importanti della storia della scena alternativa internazionale.

Subito dopo gli Smashing Pumpkins porteranno sul palco il loro The World Is A Vampire Tour, lo show con il quale Billy Corgan e soci ripercorrono la loro carriera trentennale attraverso i più grandi successi. Nel maggio 2023 si è conclusa la trilogia di Atum: A Rock Opera In Three Acts con la quale gli Smashing Pumpkins hanno voluto concludere una storia iniziata con il leggendario doppio volume Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995).

Tom Morello e i Maneskin

Il pubblico italiano di Tom Morello si è esteso oltre gli adoratori dei Rage Against The Machine, degli Audioslave e dei Prophets Of Rage nel 2022, quando i Maneskin hanno lanciato il singolo Gossip per anticipare il nuovo album Rush! uscito nel gennaio 2023.

Gossip, infatti, godeva della partecipazione di Tom Morello nel solo, e il chitarrista è stato anche ospite di Amadeus al Festival di Sanremo 2023 quando è salito sul palco dell’Ariston proprio insieme alla band romana.

