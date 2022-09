Le premesse erano buone, dal momento che due colossi del rock si sono incontrati per lavorare su un mattoncino di un disco all-star: One Of Those Days di Ozzy Osbourne, con la colonna vertebrale dei solo di Eric Clapton, è un salto nel tempo.

Anche a questo giro il Principe delle Tenebre si circonda di artisti monumentali, e in Patient Number 9 troviamo davvero di tutto: dal metal vecchio stile alle declinazioni contemporanee. Lo dobbiamo a Ozzy, ovviamente, ma anche alla collaborazione di Zakk Wylde, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Mike McReady dei Pearl Jam, Robert Trujillo dei Metallica e tantissimi altri.

In questa traccia Slowhand, all’anagrafe Eric Clapton, regala a One Of Those Days di Ozzy Osbourne quel colore che sa di rock classico e innovazione, con un solo quasi continuo e quel tocco di blues che anche nel mondo metal sa trovare il giusto approdo. Del resto, dietro questo singolo in rotazione radiofonica di oggi, c’è una bella storia.

Durante le registrazioni di One Of Those Days, Eric Clapton si è sentito turbato per un verso. “One of those days that I don’t believe in Jesus”, e quella presa di distanza da Gesù ha messo in difficoltà Slowhand che ha detto: “Non sono sicuro”. Ozzy ha tentato di modificare le parole, ma in questo modo avrebbe alterato il messaggio dell’intero brano.

Così il pezzo è rimasto tale e quale, ma Ozzy si dice preoccupato lo stesso, perché le sue posizioni rispetto alla religione sono spesso oggetto di polemiche. Tuttavia, il frontman dei Black Sabbath precisa: “Non è una canzone contro Cristo. Parla di quei giorni in cui tutto va nel verso sbagliato e devi impazzire per cercare di mettere tutto a posto”.

Disarray and burning nations

Dancing in the smoke

Getting high on suffocation

Better not to know (yeah)

Hey, hey, have I lost my mind?

Killing myself but I never die

It’s one of those days

that I don’t believe in Jesus

No, no

Hey, hey, have I lost control?

Drinking my sins,

never drown my soul

One of those days

that I don’t believe in Jesus

No, no, no

Lay me down on broken bottles

Let me see my blood

Love you now but not tomorrow

Be afraid of what’s to follow

Hey, hey, have I lost my mind?

Killing myself but I nevеr die

It’s one of those days

that I don’t bеlieve in Jesus

No, no

Hey, hey, have I lost control?

Drinking my sins,

never drown my soul

One of those days

that I don’t believe in Jesus

No

Hey, hey, have I lost my mind?

Killing myself but I never die

It’s one of those days

that I don’t believe in Jesus

No, no

Hey, hey, have I lost control?

Drinking my sins

never drown my soul

It’s one of those days

that I don’t believe in Jesus

No, no, no

Don’t believe in Jesus

No, no, no

Don’t believe in Jesus

No