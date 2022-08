Nessun moto di disistima né faide tra due colossi del rock: a muovere Eric Clapton contro Ozzy Osbourne è stata una semplice scelta artista necessaria in un momento di condivisione.

I due, infatti, hanno collaborato al brano One Of Those Days contenuto nel nuovo album Patient Number 9 del frontman dei Black Sabbath in uscita il 9 settembre.

Eric Clapton ha registrato la sua chitarra, ma mentre riascoltava il brano ha avvertito un certo disagio. Ozzy Osbourne lo ha raccontato in un’intervista a Classic Rock.

Slowhand si riferiva principalmente al verso: “One of those days that I don’t believe in Jesus”, ovvero: “Uno di quei giorni in cui non credo in Gesù”. “Non sono sicuro di quel verso”, ha detto Eric Clapton. Così l’ex Cream ha chiesto a Ozzy di modificare le parole

Ecco il racconto della voce di Iron Man:

“Quando l’ha sentita mi ha detto: ‘Non sono sicuro di quel verso’. Così abbiamo cercato di cambiarlo pensando a qualche alternativa. Abbiamo provato con ‘Uno di quei giorni in cui non credi al Natale’, ma non suonava bene, perché ammettere di perdere la fede in Gesù ha molto più senso quando il mondo sta andando a pu**ane”.

Tuttavia, Ozzy è convinto che quel brano e quel verso potrebbero attirare dei problemi. Il rapporto tra il frontman dei Black Sabbath e la religione è ben noto, sia per un approccio nietzschano all’argomento – God Is Dead?, ad esempio – sia per quanto riguarda il Natale (“è per drogati di shopping”).

Eppure lo stesso Osbourne, a proposito di One Of Those Days, precisa: “Non è una canzone contro Cristo. Parla di quei giorni in cui tutto va nel verso sbagliato e devi impazzire per cercare di mettere tutto a posto”.

Eric Clapton è una delle guest star del disco, insieme a Jeff Beck, Zakk Wylde e Tony Iommi.

