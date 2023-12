Il 2024 sarà l’anno del concerto dei Queens Of The Stone Age a Milano. La band di Josh Homme salirà sul palco dell’Ippodromo Snai della città meneghina in occasione degli I-Days, che arricchiscono così il cartellone della line-up.

I Queens Of The Stone Age a Milano nel 2024

I Queens Of The Stone Age saliranno sul palco sabato 6 luglio. Prima di loro ci saranno i Royal Blood. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle 10 di lunedì 4 dicembre per tutti gli utenti iscritti all’app ufficiale degli I-Days.

Le prevendite generali, invece, partiranno dalle 10 di martedì 5 dicembre. La band ha appena pubblicato In Times New Roman, ottavo album in studio arrivato ben 6 anni dopo Villains (2017). Attualmente la formazione vede Josh Homme alla voce e alla chitarra, Troy Van Leeuwen alla chitarra, Michael Shuman al basso, John Theodore alla batteria e Dean Fertita alle tastiere.

La line-up degli I-Days 2024

Tante sono le star internazionali che calcheranno il palco dell’Ippodromo Snai dalla scena alternativa e metal. In più, l’edizione che verrà avrà per la prima volta un headliner tutto italiano.

Il 29 maggio 2024 ci saranno i Metallica con il nuovo album 72 Seasons, mentre il 16 giugno toccherà ai Green Day in tempo per presentare il disco Saviors. Prima della band di Billie Joe Armstrong saliranno sul palco i Nothing But Thieves.

Il 29 giugno Tedua segnerà il primato da primo artista italiano ad esibirsi agli I-Days. Dopo la combo appena comunicata dei Queens Of The Stone Age + Royal Blood il 6 luglio, il 9 luglio ci sarà una tripletta post-punk con l’arrivo di Sum 41, Avril Lavigne e Simple Plan.

Continua a leggere su optimagazine.com