Quando due giganti del mainstream si incontrano, il pezzo radiofonico è garantito. È quanto accade con i Negramaro e Fabri Fibra in Fino Al Giorno Nuovo, l’incontro tra l’elettropop e il rap in cui la base spinge sulle barre dell’artista di Senigallia creando una sintesi ballabile ma non troppo, perché il cuore del nuovo singolo è tutto nel testo.

iFino Al Giorno Nuovo è fuori da oggi, venerdì 15 settembre, su tutte le piattaforme di streaming musicale e in rotazione radiofonica. La canzone è stata prodotto da Davide Simonetta e dallo stesso Giuliano Sangiorgi, che come solo lui è in grado di fare regala al singolo un ritornello liberatorio, quasi una catarsi, dopo le parole tormentate della strofa. Perché di tormento, a tutti gli effetti, parla l’intero impianto narrativo della canzone che si poggia su cassa e rullante incisivi con inserti elettrici ed elettronici.

Fabri Fibra canta: “Sono solo uno tra i tanti, sono solo un uomo e scoppio, se non c’è uno scopo soffoco se resto sotto”. Giuliano Sangiorgi si libera: “E spacco, spacco, spacco tutto tanto poi c’è tempo. E urlo, urlo, urlo e mi libero del resto”.

I Negramaro propongono nuova musica pochi istanti prima della tre giorni all’Arena di Verona che si terrà il 22, 23 e 24 settembre, ma soprattutto c’è grande attesa per il prossimo album in uscita nel 2024. La band salentina ha trascorso un’estate piena di soddisfazioni e circondata dall’affetto dei fan, che li hanno seguiti alle Terme di Caracalla, al Teatro Greco di Siracusa e al grande evento presso l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina.

Anche Fabri Fibra ha trascorso l’estate sul palco, con l’ultima data del tour estivo che si chiuderà il 26 settembre presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Dormo poco nella notte

Mi sveglio e ballo da solo

Apro le mie braccia al vento

Chiudo gli occhi e prendo il volo

Per dimenticare tutto quello che di giorno provo

Ballo come un pazzo fino all’alba, fino al giorno nuovo

Ho visto tante persone perfette

Fingere che non si sporcano

Delle bugie e delle menzogne mai dette

Quelle pensate non contano

Ho detto cose che non vanno dette

Perché feriscono

Come se fosse davvero importante

Essere libero

E ballo, ballo, ballo fino a perdere ogni senso

E canto, canto, canto fino a che non cambia il mondo

E spacco, spacco, spacco tutto, tanto poi c’è tempo

E urlo, urlo, urlo e mi libero del resto

Ah

Mi alzo e poi riprendo il volo

Tu non sai quando mi guardi io che cosa provo

Sono solo uno tra i tanti

Sono solo un uomo a scoppio

Se non c’è uno scopo soffoco se resto sotto

Fatevi sotto!

Ma dove sono?

Dove mi trovo?

Faccio uno sbaglio dietro l’altro

Come mi muovo?

Ma ho camminato così tanto

Taglio il traguardo

Forse sto sognando

Gli incubi non mi raggiungeranno

Fino al giorno nuovo

E ballo, ballo, ballo fino a perdere ogni senso

E canto, canto, canto fino a che non cambia il mondo

E spacco, spacco, spacco tutto, tanto poi c’è tempo

E urlo, urlo, urlo e mi libero del resto

E sogno sogno a più non posso

Fino a sanguinarmi il naso

Fino a che non sembra vero

Finalmente il giorno nuovo!

A volte non so più nemmeno io chi sono

Amici intorno ma la musica è il tesoro

Ascolto un disco vecchio, scrivo un pezzo nuovo

Vorrei dirti cosa provo

Ma non trovo il modo perché

Fino al giorno nuovo

