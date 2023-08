Quella che doveva essere una grande festa si è trasformata presto in una enorme polemica che difficilmente dimenticheranno i fan dei Negramaro. E non di certo per i motivi auspicati dal gruppo. Anzi, oggi sui social in molti invitano la band a scusarsi. Altri si limitano a gridare “Vergogna”.

Numerose sono le polemiche dopo il concerto dei Negramaro a Galatina (Lecce), che si è svolto nella serata di sabato 12 agosto. Un grande evento con tanti ospiti per festeggiare i 20 anni di carriera della band guidata da Giuliano Sangiorgi. In scena una scaletta che potesse riassumere il loro magnifico percorso in musica all’interno del panorama musicale italiano e tanti amici pronti a duettare sulle loro migliori canzoni.

Peccato che molti dei fan presenti non siano riusciti a godersi il concerto in pieno, dopo i numerosi disagi affrontati per raggiungerlo.

Un solo problema, quello individuato sui social: l’organizzazione penosa. Così, all’indomani della festa dei Negramaro, scopriamo che in molti alla festa non ci sono proprio arrivati. Non mancano polemiche sulla viabilità, sul traffico che ha bloccato per chilometri senza possibilità di avanzare per ore intere, sui parcheggi pagati anche 25 euro e posizionati per niente in luoghi strategici – anzi, a diversi chilometri da percorrere a piedi.

Fortunati coloro che hanno potuto raggiungere il luogo dell’evento già nel mattino o al massimo nelle prime ore del pomeriggio. Il caldo si è sicuramente fatto sentire durante l’attesa, insieme alle lamentele dei 3/4 km percorsi a piedi sotto il sole battente di agosto per raggiungere l’aeroporto di Galatina dai luoghi di parcheggio. Ma almeno loro sono riusciti ad assistere al concerto all’inizio alla fine.

Non è andata nello stesso modo a chi invece è stato costretto a muoversi più tardi.

Già dal tardo pomeriggio, le strade circostanti l’aeroporto erano completamente bloccate, stando a quanto si apprende sui social. C’è chi, pur essendo partito di casa alle 18.00 e dovendo percorrere solo pochi chilometri, alle 21.00 era ancora in fila distante dal luogo dell’evento. A quel punto qualcuno ha parcheggiato in luoghi di fortuna e ha proseguito a piedi, altri hanno deciso di rientrare a casa rinunciando allo spettacolo (già pagato).

Tra i più temerari, c’è chi è riuscito a raggiungere il luogo dell’evento alle 23.00, perdendosi metà dello spettacolo, per poi far ritorno a casa non prima delle 4 del mattino.

Le lamentele riguardano anche la scarsità di informazioni per lasciare l’auto nelle aree di parcheggio, raggiunte solo grazie a qualche vigile particolarmente collaborativo, nei casi migliori. Nei casi peggiori, i malcapitati di turno raccontano di giri infiniti tra strade sconosciute tentando la fortuna.

Ma non solo: le navette erano praticamente inesistenti – o comunque insufficienti per il numero di spettatori previsti – costringendo tutti ad almeno 30/40 minuti di passeggiata obbligatoria sia all’andata che al ritorno. Una passeggiata piacevole per giovani e adulti, un po’ meno piacevole per bambini e anziani.

Decisamente meglio è andata a chi ha invece optato per il treno. Pur non evitando i lunghi spostamenti a piedi, quantomeno è riuscito ad evitare il traffico infinito e ad assistere al concerto, seppur rientrando a casa non prima delle 4 del mattino.

Certi che la colpa di tutto ciò non sia chiaramente da imputare alla band in prima persona, tanti sono coloro che oggi sono costretti a metabolizzare il duro colpo, con tanta amarezza nel cuore. Sui social si invoca il rimborso dei biglietti non utilizzati per cause di forza maggiore e qualcuno auspica per le scuse del gruppo, che in fonda ci ha messo la faccia. “Vergogna”, ciò che si legge più spesso su Facebook e Twitter tra i commenti dei fan delusi.