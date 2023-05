Non solo il grande evento in Puglia: n20 Tour dei Negramaro partita con la data zero del 9 giugno al Parco della Pace di Servigliano (FM). A seguire 9 live nei più suggestivi teatri di pietra italiani tra giugno e settembre.

Si inizia dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla di Roma, per proseguire poi il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona.

L’unica data in Puglia, regione Natale dei Negramaro è quella N20 BACK HOME, la grande festa che si terrà il 12 agosto.

L’appuntamento è in una location inedita, sinora mai utilizzata per un evento musicale, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE). Come già anticipato nelle scorse settimane, i Negramaro non saranno soli sul palco. Con loro tanti amici per festeggiare i 20 anni di carriera della band guidata da Giuliano Sangiorgi e colleghi della musica italiana che hanno voluto far sentire il proprio supporto al gruppo.

Ci saranno Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello per duetti e performance inedite. Con i loro ospiti, i Negramaro ripercorreranno la loro carriera attraverso le canzoni e le tappe fondamentali.

Non solo live: per la festa dei 20 anni di carriera dei Negramaro è in programma in edizione limitata, con esclusivo sticker N20 gli LP “Anniversary Edition”, tutti gli album della discografia dei Negramaro in un box unico da collezione.