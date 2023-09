Le immagini di Elodie nuda per il video e per l’artwork di A Fari Spenti, il nuovo singolo, hanno scatenato gli hater. Alcuni commenti sono irripetibili – c’è chi su Twitter si bombarda di parole come “zo**ola” sperando che la cantante desista, forse – altri riprendono un discorso iniziato con le foto pubblicate da Arisa: “Non hai bisogno di queste cose, pensa alla musica”, altri ancora parlano della “moda” che sta coinvolgendo gli artisti che spingono la loro popolarità sui social mostrando le loro grazie.

Elodie nuda, gli hater ritornano dopo Bagno A Mezzanotte

Nei fatti, la nuova mossa di Elodie lanciata con il nuovo singolo sta tenendo banco e sta stuzzicando sia le testate che le loro parodie. Lercio, ad esempio, punta contro coloro che non hanno minimamente considerato l’ascolto del brano con un titolo eloquente: “Preme per sbaglio il tasto volume e scopre che i video di Elodie hanno anche l’audio”.

La nota testata satirica lo fa con un vecchio titolo pubblicato nel 2022, quando la popstar romana aveva lanciato il video di Bagno A Mezzanotte e lo rilancia su Twitter venerdì 22 dicembre, poche ore dopo il lancio di A Fari Spenti. Ci fa capire che la sostanza non è cambiata.

La risposta di Elodie dopo A Fari Spenti

Brevemente, ricordiamo che dopo i commenti degli hater Elodie aveva risposto sui social: “Sono sfacciata, lo sarò sempre”. A questo giro la cantante non si pronuncia, ma mostra una serie di immagini con le quali tenta di spegnere l’odio.

Nelle sue storie Instagram compare una foto di Tupac nudo con mutandoni d’oro, uno scatto del photoshoot Becoming Clean di David LaChapelle. Ancora, vediamo la copertina di Under The Radar Vol. 1 di Robbie Williams, la raccolta di demo e b-side pubblicata dall’ex Take That nel 2014. In copertina si vede chiaramente il lato B della voce di Angel.

Infine, vediamo il nostrano Biagio Antonacci su una copertina di Vanity Fair del 2010. Nudo, con un vinile a coprire l’intimo e il titolo: “Non è mai troppo tardi per spogliarsi”. Elodie chiude inviando un bacio, sempre in silenzio.

