Elodie e Andrea Iannone sono già ai ferri corti? Va detto che quando si parla di popstar e loro consorti, i rumor su ipotetici spegnimenti di fiamma si rincorrono sempre. Va anche aggiunto che la voce di Andromeda nell’ultimo anno ha spesso favorito l’attenzione verso la sua vita privata, prima con la rottura della relazione con Marracash, poi con il presunto ritorno della passione e, infine, con le prime indiscrezioni su Andrea Iannone.

A questo giro i primi spunti arrivano dai social, come riprende l’esperta di gossip Deianira Marzano sulle storie Instagram del suo profilo. La Marzano pubblica lo screenshot di un messaggio arrivato alla sua posta, con scritto: “Deia, ma Iannon e Elodie si sono lasciati?”. Lei risponde: “Iannone ed Elodie in crisi? Si vocifera una crisi, ma sono solo voci di corridoio. Spero tanto di no”.

Ovviamente, dai profili dei diretti interessati non arrivano conferme né smentite, e sarebbe curioso scoprire da chi è partita la prima voce. Intanto alcune testate hanno ripreso la notizia, ma sempre rispettando la formula dubitativa. Ancora una volta Elodie è sotto i riflettori.

Nell’ultima settimana, infatti, Elodie ha lanciato il nuovo singolo A Fari Spenti, ma a far chiacchierare i malpensanti è stata soprattutto la scelta del videoclip ufficiale che ci mostra l’artista completamente nuda. Le accuse di esibizionismo nei suoi confronti si sono subito moltiplicate, ma Elodie non è rimasta a guardare.

In una serie di storie su Instagram, infatti, Elodie aveva citato altri esempi di nudo da parte dei colleghi uomini, un modo silenzioso per zittire i commenti sessisti. Elodie ha mostrato Tupac in uno scatto di David LaChapelle, la copertina di Under The Radar Vol. 1 di Robbie Williams e Biagio Antonacci in una copertina del periodico Vanity Fair del 2010.

