Esce Bagno A Mezzanotte di Elodie e attira molte critiche, incluse quelle di Dagospia, alle quali la cantante risposta via Instagram.

Si parla di “PIPPAROLI E SGRILLETTONE SU DI GIRI DA QUANDO È USCITO IL NUOVO PEZZO DI ELODIE”, nell’articolo di Dagospia che Elodie condivide sui social per rispondere senza mezzi termini e con estrema sincerità.

Non si sente offesa in quanto si ritiene una donna libera ma è dispiaciuta nell’osservare le reazioni del mondo maschile dinanzi alla libertà femminile. Non è un segreto: Elodie ama il suo corpo e le piace mostrarlo. Non è la prima volta che lo mostra in pubblico scegliendo outfit che lo mettono in mostra, e lo fa con assoluta tranquillità.

“Non mi sento offesa, sono una donna libera. Mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo”, sottolinea. “Mi dispiace quando la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati”, aggiunge.

“Io sono sfacciata, lo sarò sempre”, ammette. Poi ricorda che all’estero è normale e fa riferimenti ai video di Madonna, una delle star che ha sempre fatto sfoggio del suo fisico invidiabile.

“All’estero è normale. Non c’è niente di male, è bello il corpo, è un modo per esprimersi”, dice. Il termine “chiappe”, però, non le è andato giù e conclude ricordando che anche in spiaggia se ne vedono parecchie.

“Le chiappe si vedono anche al mare”, le sue parole che chiude invitando ad evitare simili articoli che reputa esclusivamente reazioni da vili: “E comunque non si scrivono certe cose, è da vili”.

Il ricavato della vendita del nuovo singolo supporterà i progetti di Save the Children.