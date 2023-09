Il nuovo singolo di Elodie è A Fari Spenti. Un annuncio a sorpresa, pubblicato con la cantante romana stesa su un lenzuolo mentre guarda verso un punto indefinito. Elodie ritorna con nuova musica, una canzone scritta da Elisa e prodotta da Marz & Zef. “È già tra le mie canzoni preferite”, scrive la popstar sui social.

Il nuovo singolo di Elodie

Il nuovo singolo di Elodie sarà fuori venerdì 22 settembre e sarà una nuova avventura nella sperimentazione dance pop che negli anni ha reso la ex stella di Amici di Maria De Filippi un punto di riferimento nella scena contemporanea. Dopo l’album Ok Respira, Elodie Di Patrizi è pronta per continuare con nuova musica.

A Fari Spenti racconta l’evanescenza dei momenti che hanno reso importante un rapporto, il tutto narrato come se ci si trovasse di fronte a una serie di fotografie. Il titolo, del resto, suggerisce tante cose.

Il tour nei palasport

Il 2023 di Elodie è un anno pieno di soddisfazioni. Dopo il bagno di folla al Mediolanum Forum, la Di Patrizi si prepara a tornare sul palco in autunno con il tour nei palazzetti con le seguenti date:

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum

Elodie a Sanremo 2024?

A tanti mesi dall’inizio della gara, durante l’estate sono spuntati i nomi delle quattro conduttrici che potrebbero affiancare Amadeus al Festival di Sanremo 2024.

Tra i nomi sono spuntati quelli di Emma Marrone, Arisa, Annalisa e anche di Elodie. Ovviamente si tratta di rumor in attesa di una conferma ufficiale.

