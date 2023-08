Arisa si mostra nuda e cerca marito su Instagram. Non è certo Rosalba Pippa ad aver sdoganato il nudo integrale sui social, come dimostra anche un post recente di Aurora Ramazzotti in cui la figlia d’arte si è lasciata immortalare mentre faceva la doccia. A questo giro la voce di Sincerità, ha pubblicato una serie di scatti in allegato ad un annuncio bizzarro. C’è chi sorvola, chi si sofferma e chi critica. C’è anche, tuttavia, chi sostiene che la nuova trovata di Rosalba Pippa sia una strategia social per preannunciare novità discografiche.

Arisa nuda cerca marito su Instagram: l’annuncio

In uno scatto è seduta mentre si copre il seno con le braccia e l’intimo con le gambe. In altri scatti è immortalata da dietro, senza censure. Non solo scatti che scatenano l’attenzione, ma anche un messaggio che è ora oggetto di ironia e polemiche.

Le sue parole:

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo“.

Fa certamente riflettere il dettaglio sul candidato “a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile” e la clausola sulla “fedeltà se meritata”. I follower, spiazzati per l’improvvisa esplosione, si interrogano tra i commenti tra i quali non mancano ovviamente le polemiche.

I commenti degli hater

Questo genere di esposizione da parte di Arisa ha inevitabilmente scatenato polemiche. Puntuali, sono comparsi i commenti di alcuni utenti indignati per la scelta di Rosalba Pippa di esporre il corpo nudo. Una utente scrive:

“Hai un bellissimo corpo, ma che bisogno c’è? Mi fa così rabbia, con un’arte come la tua, che ti abbassi al livello delle cretine che hanno solo fisico da esibire, che metti tanto in mostra quello… mah! Per me, il soggetto sano di mente lo trovi anche di più abbandonando quest’onda osè che ti ha preso da quando sei dimagrita e, forse, vuoi far ‘schiattare’ qualcuno che non ti ha saputo apprezzare. Per me ti sminuisci molto, ad ogni foto così. Non sei solo questo”.

Ancora, un’altra utente: “Quando canta è incantevole e non ha bisogno di queste esibizioni”. Qualcuno cerca di contestualizzare interpretando gli scatti come forma d’arte, ma chi la critica rimane sul punto. Manca una replica ufficiale di Arisa, che tuttavia viene sostenuta dalle sue colleghe come Emma Marrone, che rilascia un feedback positivo.

Continua a leggere su optimagazine.com