Mancano solo una manciata di giorni all’uscita di Bagno A Mezzanotte di Elodie. Il nuovo singolo della cantante è atteso per mercoledì 9 marzo, data in cui sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Già attivo da oggi il presave dl brano che segna il ritorno di Elodie in radio, un brano inedito scritto da Elisa.

“È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba”, racconta Elodie sul nuovo singolo. Poi spiega che Elisa per lei è sempre stata una vera e propria fonte di ispirazione. Il nuovo brano è un regalo, molto apprezzato.

“Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri”, aggiunge Elodie quando al nuovo singolo ormai mancano solo pochi giorni.

Bagno A Mezzanotte, prodotta da Marz e Zef e scritta da Elisa, è un singolo dal sound dance che si focalizza su un tema fondamentale nella vita di tutti e racconta l’importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza doversi necessariamente confrontare con l’approvazione altrui.

Gli ultimi singoli di Elodie

Nell’ultimo anno, Elodie si è raccontata attraverso Vertigine, disco d’oro, che ha raggiunto quasi 30 milioni di stream totali. Ha pubblicato anche La coda del diavolo, collaborazione con Rkomi certificata disco di platino (raggiungendo la #1 nella classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti), e Luglio, una canzone tutta al femminile in cui possiamo ascoltare le voci di Elisa, Elodie, Giorgia e Roshelle.