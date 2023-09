Nel nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari c’è anche Bresh, e viceversa. Nightmares, questo il nome della collaborazione, vede finalmente la luce dopo alcuni indizi diffusi dalle due parti sui social. Per la band di Zanotti e Bresh è la prima volta insieme.

Nightmares sarà fuori venerdì 29 settembre ed è già disponibile in pre-add. Nel brano, si fondono le cifre stilistiche che distinguono i due mondi che si incontrano per la prima volta: il flow urban di Bresh e la riccanza pop dei Pinguini Tattici Nucleari. Il risultato è un racconto sui sentimenti contrastanti che si avvertono quando si chiude una relazione, con un epilogo che ha tutte le carte per essere indicato come un incubo.

Filo conduttore che lega Bresh ai Pinguini Tattici nucleari è il cantautorato: l’artista di Genova ha una grossa scuola alle spalle, così come la band capitanata da Riccardo Zanotti che proprio insieme a Bresh ed Enrico Brun ha scritto il testo. Zanotti e Brun hanno anche prodotto il singolo.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno già annunciato le date del tour de 2024 e quest’anno hanno portato a casa una gloriosa estate di concerti negli stadi, con un nuovo album – Fake News – e il nuovo singolo Coca Zero.

Bresh è il nome d’arte di Andrea Brasi. Quest’anno Bresh si è ritagliato uno spazio importante durante l’estate, con il singolo Parafulmini pubblicato insieme a Ernia e Fabri Fibra.

I fan dei due artisti hanno accolto con gioia l’annuncio del nuovo singolo Nightmares, pubblicato senza countdown né preavvisi: “Non sono pront*/Non ero pront*” è il commento più ricorrente. Non resta che attendere la fine del mese per poter ascoltare il frutto di questa collaborazione inedita, tra una band di successo e uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana.

