Stavolta non è una Fake News quella che riguarda i Pinguini Tattici Nucleari. Il nuovo album di inediti del gruppo si intitola davvero Fake News e sarà disponibile dal 2 dicembre 2022.

Sarà in tutti gli store in cd e vinile in nove differenti versioni (doppio LP Bianco Autografato Esclusiva Amazon; doppio LP nero; doppio LP bianco; doppio LP rosa; doppio LP azzurro trasparente, CD con 4 diverse cover) e su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy. Al via oggi il presave e il preorder del nuovo progetto discografico del gruppo che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé.

Band indipendente, i PTN sono approdati al Festival di Sanremo conquistando tutti con Ringo Starr nel 2020, salvo poi annunciare un tour nei palasport – il loro primo tour nei palazzetti della penisola – che ha dovuto attendere il 2022 per il recupero integrale. Il Covid-19 non ha permesse alla band di esibirsi come da programma. Ma poco male: i palasport sono diventati stadi nel frattempo! Così, i prossimi concerti dei Pinguini Tattici Nucleari si terranno negli stadi d’Italia, di Milano e Roma.

Il 2 dicembre, a due anni dal precedente EP AHIA! (Triplo Platino), il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari vedrà la luce e non è una Fake News, anzi sì… Perché si intitola proprio così: Fake News. Chissà se all’interno troveremo qualche riferimento all’ultima fake news che ha tenuto banco in estate, quando si parlava della carriera solista di Riccardo Zanotti con l’addio ai Pinguini Tattici Nucleari, notizia prontamente smentita da tutti.

Archiviata la bufala, i PTN rispondono proprio con Fake News, il nuovo disco in uscita a dicembre e presentato nei due stadi andati subito sold out – San Siro a Milano l’11 luglio e Olimpico a Roma il 23 luglio.