Coca Zero arriva dopo Fake News ed è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. EP, singoli estemporanei, tour e tante altre novità arrivano dal mondo di Riccardo Zanotti e soci.

Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Coca Zero è il fulmine a ciel sereno che puntualmente arriva dagli artisti ispirati. In questa occasioni Zanotti e la sua band affrontano il tema del cambiamento, argomento sempre più presente tra le novità discografiche contemporanee lanciate da artisti che sentono fortemente l’emergenza di farsi portavoce di uno stato di cose che deve cambiare.

Il pianeta, le discriminazioni, le ingiustizie, la società e il post-lockdown: i Pinguini Tattici Nucleari scelgono Coca Zero per partire dalla variante più sana di una bevanda per raccontare la loro idea di cambiamento. Zanotti racconta:

“È il pezzo più ‘diverso’ che abbiamo mai scritto, una roba folle ma ci piace così. Parla di cambiamento e rapporto tra passato e futuro, progresso e recessione, individui e società”.

Ancora, Zanotti nella nota stampa che annuncia il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari aggiunge:

“Coca zero è un pezzo che parla di cambiamento. È nato dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perché sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando. La canzone affronta svariati temi, dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani”.

Offerta Fake News Audio CD – Audiobook

Columbia (Publisher)

Fake News e il tour negli stadi

Fake News è la quinta esperienza discografica dei Pinguini Tattici Nucleari, un disco uscito il 2 dicembre 2022. Ricordi, Dentista Croazia e Giovani Wannabe sono i singoli che trainano il disco, ma soprattutto una riscoperta maturità della band di Ringo Starr che da anni si è ritagliata un ruolo fondamentale nella scena indie pop.

Per i Pinguini Tattici Nucleari il 2023 è un anno di particolare fermento: oltre al disco appena uscito e il nuovo singolo annunciato, questo sarà l’anno della loro prima esperienza negli stadi. Ecco tutte le date del tour.

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

Non è tutto: il tour dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi si chiuderà il 9 settembre 2023 a Campovolo. Il nuovo singolo Coca Zero sarà fuori venerdì 31 marzo 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com