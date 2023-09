A Campovolo la festa più grande della loro vita con 80.000 presenti. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari guardano avanti. Sono infatti stati annunciati i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2024, nei palasport.

Si riparte il 3 e il 4 aprile con un doppio evento a Jesolo per proseguire verso Milano nei giorni 8 e 9 aprile, al Mediolanum Forum di Assago. Il tour 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari proseguirà verso Torino e Pesaro, poi farà tappa a Bologna e Livorno. A maggio sono in programma concerti a Firenze e Roma, prima di Napoli e Bari. Ultima tappa quella di Messina, 28 e 29 maggio.

Ad annunciare il tour nei palasport sono stati gli stessi Pinguini Tattici Nucleari dopo il concerto-evento a Campovolo:

“Ieri a Campovolo abbiamo fatto la festa più grande della nostra vita: ben 80.000 anime si sono unite a noi per l’ultimo concerto di questo grande tour. Un finale col botto in un tempio della musica, dove abbiamo toccato il cielo. Dentro ogni fine c’è però un nuovo inizio quindi ecco la notizia: IL TOUR CONTINUA NEI PALASPORT! Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e della “narrazione”, ma ne parleremo più avanti! Le prevendite saranno aperte da domani alle 10. Per ora vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo, non perdiamoci mica di vista!”, hanno scritto sui social.

I concerti dei Pinguini Tattici Nucleari nel 2024

03 e 04 aprile 2024 – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

08 e 09 aprile 2024 – Milano – Mediolanum Forum

16 e 17 aprile 2024 – Torino – PalaOlimpico di Torino

23 e 24 aprile 2024 – Pesaro – Vitrifrigo Arena

26 e 27 aprile 2024 – Bologna – Unipol Arena

29 e 30 aprile 2024 – Livorno – Modigliani Forum

02 e 03 maggio 2024 – Firenze – Mandela Forum

07 e 08 maggio 2024 – Roma – Palazzo dello Sport

20 e 21 maggio 2024 – Napoli – PalaPartenope

24 e 25 maggio 2024 – Bari – PalaFlorio

28 e 29 maggio 2024 – Messina – PalaRescifina

Biglietti in prevendita su TicketOne e TicketMaster.