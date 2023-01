I Pinguini Tattici Nucleari a Campovolo nel 2023 per il gran finale del tour estivo. La data è quella di sabato 9 settembre, quando sarà atteso l’ultimo concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

I biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Campovolo nel 2023 saranno disponibili in prevendita da venerdì 13 gennaio alle ore 11.00 sui circuiti TicketOne e TicketMaster, sia online che nei punti vendita fisici e via call center.

Per tutti coloro che sono in possesso di uno o più biglietti per i concerti negli stadi sarà possibile acquistare ad un prezzo di vendita esclusivo e dedicato i biglietti per lo show alla RCF Arena – Reggio Emilia (Campovolo).

Mappa e settori della RCF Arena di Reggio Emilia – Campovolo

La mappa dei settori della RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) prevede la suddivisione delle aree in colori. La Red Zone è quella più vicino al palco. Alle spalle della Red Zone si trovano la Yellow Zone e la Orange Zone. In seguito ci sono la Blue Zone e la Green Zone. Per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari verrà allestita anche una Gold Zone molto ristretta e riservata ad un numero esiguo di persone.

La zona più ambita è, chiaramente, la Gold Zone, nelle immediate vicinanze del palcoscenico. A seguire troveremo la Red Zone, quella che consente di occupare i posti sotto il palco, oltre alla Gold Zone, ma più ampia e capiente rispetto alla precedente.

I prezzi dei biglietti saranno proporzionali alla distanza dal palco.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi nel 2023

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – SOLD OUT

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 – RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo) – NUOVA DATA