Only Murders in The Building 3 amplia il suo cast e accoglie Jesse Williams.

Secondo i dettagli forniti da Deadline, il Jackson Avery di Grey’s Anatomy apparirà nella terza stagione della serie Hulu e Disney+ nel ruolo ricorrente di un documentarista che si interessa all’ultima indagine di Charles, Oliver e Mabel. Ulteriori dettagli, come il nome del suo personaggio, non sono stati ancora resi noti.

Jesse Williams è la seconda grande aggiunta al cast di Only Murders in The Building 3. Dopo il finale della seconda stagione, un salto temporale ha introdotto un nuovo mistero che coinvolge i nostri tre protagonisti. Paul Rudd interpreta il ruolo ricorrente della co-star di Charles, Ben Glenroy. Nella serata di apertura della loro commedia, l’ex attore di Brazzos ha affrontato la star di teatro sul suo comportamento problematico. “Stai lontano da lei. So cosa hai fatto”, lo ha avvertito Charles. Pochi istanti dopo, Ben è crollato sul palco ed è morto.

Allora, chi è “lei”? “Oh, mi piacerebbe dirtelo”, ha detto in precedenza il co-creatore della serie John Hoffman a TVLine. “Mi piacerebbe davvero dirtelo. Ma mi piace anche che questa domanda venga posta nella mente degli spettatori tra le stagioni 2 e 3. Direi solo questo: è sicuramente una domanda che ci siamo posti e siamo balzati in avanti con una risposta molto precisa”.

Jesse Williams è meglio conosciuto per il suo ruolo nel ruolo del dottor Jackson Avery nel medical drama Grey’s Anatomy. Sebbene abbia lasciato la serie verso la fine della stagione 17, l’attore ritornerà da guest star e dirigerà un episodio della stagione 19, in onda su ABC giovedì 3 novembre.

La trama segue Meredith Grey durante un viaggio a Boston. Qui avviene l’incontro tra il primario ad interim del Grey Sloan e l’ex collega Avery, che ora vive in città con April e la loro figlia Harriet, e lavora alla Avery Foundation per implementare progetti di inclusione sanitaria: proprio questo scopo aveva portato il personaggio a lasciare Seattle al termine della stagione 17.

Only Murders in the Building 3 dovrebbe uscire nel corso del 2023 su Hulu, e successivamente su Disney+, seguendo la programmazione americana.

