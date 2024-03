Ad aprile sono in arrivo nuovi episodi della serie dedicata ai bambini di età prescolare, Bluey. La piccola cagnolina azzurra, insieme a sua sorella Bingo, a papà Bandit e mamma Chili, saranno protagonisti di altre due avventure, fruibili in anteprima mondiale il 7 e il 14 aprile su Disney+, Disney Channel, Disney Junior e ABC.

Il primo dei due episodi, intitolato “Cesta fantasma” vede Bluey e Bingo interpretare le nonninae Janet e Rita.

Quella del 14 aprile, intitolata “Il cartello“, invece sarà una puntata speciale, la più lunga di tutta la serie. Nel trailer, rilasciato da BBC Studios Kids and Family, la famiglia di cagnolini è riunita con tutti i loro parenti e amici per un matrimonio. L’episodio si preannuncia ricco di emozione, romanticismo, risate e capace di strappare qualche lacrimuccia ai telespettatori.

Questo episodio, il numero 49 della terza stagione, è scritto da Joe Brumm, creatore della serie, diretto da Richard Jeffery e prodotto dal pluripremiato Ludo Studio.

Quello di Bluey è un successo globale. Negli Stati Uniti è stata la seconda serie televisiva più vista lo scorso anno con 43,9 miliardi di minuti di visione, il doppio rispetto al 2022. Non solo il pubblico, ma anche la critica ha premiato questa serie australiana, vincitrice di un Bafta Children and Young People Award nel 2022 nella categoria Internazionale e recentemente insignita del quinto consecutivo AACTA Best Children’s Programme award, oltre a un Emmy e a numerosi altri riconoscimenti

