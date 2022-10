Jesse Williams torna in Grey’s Anatomy 19 nei panni di Jackson Avery, il chirurgo estetico che ha lasciato l’ospedale nella stagione 17 ed è apparso nuovamente nel finale della diciottesima. A sorpresa, l’attore farà una nuova apparizione nel quinto episodio della stagione 19, di cui per l’occasione sarà anche regista.

Jesse Williams torna in Grey’s Anatomy 19 nell’episodio in onda giovedì 3 novembre su ABC (in Italia la stagione debutta in anteprima esclusiva su Disney+ il 2 novembre), ma insieme a lui non ci sarà la collega Sarah Drew nei panni di April Kepner, che pure era apparsa insieme a lui nel finale della stagione precedente.

L’episodio con cui Jesse Williams torna in Grey’s Anatomy 19 si intitola When I Get to the Border e la trama segue Meredith Grey durante un viaggio a Boston. Qui avviene l’incontro tra il primario ad interim del Grey Sloan e l’ex collega Avery, che ora vive in città con April e la loro figlia Harriet, e lavora alla Avery Foundation per implementare progetti di inclusione sanitaria: proprio questo scopo aveva portato il personaggio a lasciare Seattle al termine della stagione 17. Nel corso dello stesso episodio Miranda Bailey e Addison Montgomery fanno esperienza di volontariato in un centro di pianificazione familiare, in cui la gravidanza extrauterina di una paziente porta a delle complicazioni, mentre in ospedale i nuovi tirocinanti cercano di scoprire cosa si cela dietro la relazione di Amelia e Lucas, non sapendo che sono zia e nipote.

Dunque Jesse Williams torna in Grey’s Anatomy 19 come guest star e regista di un episodio: l’apparizione è da intendersi sporadica, anche se l’attore ha più volte manifestato interesse all’idea di riprendere il ruolo per un eventuale spin-off dedicato ad April e Jackson.

