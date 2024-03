I Bon Jovi hanno scritto pagine importanti della storia del rock, diventando una vera e propria icona con pezzi celebri come “Livin’ on a Prayer”, “It’s My Life”, “Always”, Bed of Roses” e tantissimi altri.

Per celebrare i 40 anni di carriera della band, su Disney+ andrà in onda una docu-serie in 4 episodi che racconterà le origini, i successi e diversi episodi della vita dei membri del gruppo.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story sarà disponibile in streaming sulla piattaforma HULU, mentre in Italia sarà fruibile in streaming su Disney+ a partire dal prossimo 26 aprile.

La docu-serie, che include interviste esclusive, immagini di repertorio e contenuti inediti, è diretta e prodotta da Chopra (Kobe Bryant’s Muse, Man in the Arena).

