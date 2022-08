Only Murders in the Building 3 comincia già a prendere forma. A una manciata di ore dalla pubblicazione del finale della seconda stagione su Hulu e Disney+, Variety annuncia che Paul Rudd si unirà al cast del prossimo ciclo di episodi.

L’attore reciterà nella terza stagione dello show dopo aver fatto un cameo nel ruolo della star di Broadway Ben Glenroy nel finale della seconda stagione dal titolo I Know Who Did It. Non è noto se il ruolo di Paul Rudd sarà da series regular, se ricorrente o solo guest star.

“Paul Rudd, dopo aver fatto un ingresso di buon auspicio nel mondo del nostro show alla fine della stagione 2 come Ben Glenroy, è qualcuno di cui vogliamo chiaramente saperne di più e vedere nella nostra prossima stagione 3, poiché è una chiara fonte di molti domande imminenti e, come sempre con il nostro spettacolo, molti colpi di scena ancora in arrivo!”, così ha dichiarato il co-creatore della serie John Hoffman a Variety .

“Only Murders in the Building” segue Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), tre amici improbabili che vivono nello stesso edificio a New York City che formano un legame grazie alla loro passione comune per i podcast true crime. E poi scoprono di essere rimasti coinvolti in un vero omicidio. La seconda stagione li ha visti smascherare l’assassino della presidentessa del consiglio dell’Arconia Bunny Folger (Jayne Houdyshell). Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è pubblicamente implicato nell’omicidio di Bunny, ora sono oggetto di un podcast loro rivale, e devono fare i conti con un gruppo di vicini di New York che pensano che siano stati loro ad aver commesso l’omicidio. Only Murders in the Building 3 è stato ordinato a luglio.

Martin ha co-creato la serie con Hoffman. Martin, Hoffman, Short e Gomez sono i produttori esecutivi insieme a Dan Fogelman, Jess Rosenthal e Jamie Babbit. Paul Rudd è noto al grande pubblico per il ruolo di Ant-Man nei film della Marvel.

