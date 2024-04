Disney+ ha annunciato che la settima e ultima stagione di Station 19 debutterà il 9 maggio sulla piattaforma streaming della casa di Topolino. Dopo sei anni, l’iconica serie tv, creata dai produttori del cult Grey’s Anatomy, si concluderà con i suoi dieci episodi finali.



Nel primo episodio della settima stagione, “Il lavoro di questa donna”, Andy assume il comando della caserma mentre la vita di Jack è in bilico. La squadra è chiamata a intervenire su un caso di ostaggi. Natasha lotta per la sua carriera, e Maya e Carina fanno una scelta.



Station 19 segue un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle che mette in gioco le loro vite e i loro cuori. Dai produttori esecutivi di Grey’s Anatomy, Scandal e Le regole del delitto perfetto, la serie racconta il mondo difficile e talvolta straziante dei più coraggiosi vigili del fuoco della città e il forte legame che li unisce.



Nel cast di Station 19 troviamo: la protagonista Jaina Lee Ortiz che interpreta Andy Herrera, affiancata da Jason George nei panni di Ben Warren; Boris Kodjoe è Robert Sullivan; Barrett Doss è Victoria Hughes; Jay Hayden nel ruolo di Travis Montgomery; Danielle Savre è Maya Bishop; Stefania Spampinato è Carina DeLuca; Carlos Miranda è Theo Ruiz; Josh Randall è Sean Beckett; e Merle Dandridge nei panni di Natasha Ross.



La serie tv è prodotta da ABC Signature. Peter Paige e Zoanne Clack sono showrunner e produttori esecutivi. Station 19 è stata creata da Stacy McKee, Shonda Rhimes e Betsy Beers, che sono anche i produttori esecutivi della serie. ABC Signature fa parte dei Disney Television Studios.



I 10 episodi della settima stagione arriveranno a cadenza settimanale su Disney+ in Italia. Le sei stagioni precedenti sono disponibili sempre sulla stessa piattaforma di streaming.

