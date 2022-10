La produzione di The Crown 6 sta per affrontare uno dei momenti più delicati ed impegnativi della sua lavorazione. La sesta stagione metterà in scena la tragica morte di Lady Diana e il suo compagno Dodi Fayed, nello schianto sotto il tunnel del Ponte de l’Alma a Parigi, il 31 agosto 1997. Sarà inevitabilmente uno dei momenti più attesi dell’ultima stagione del dramma reale di Netflix, sebbene non vi sarà una riproduzione dell’incidente in sé, ma solo dei momenti che lo hanno preceduto e del marasma istituzionale e mediatico che ne è seguito.

Secondo Deadline, le scene di The Crown 6 che rievocheranno l’incidente automobilistico, in cui hanno perso la vita la coppia e l’autista Henri Paul, saranno girate a breve. Protagonisti saranno chiaramente l’attrice Elizabeth Debicki che interpreta Diana già dalla prossima stagione, la quinta, in arrivo il 9 novembre su Netflix, e Khalid Abdalla nei panni di Dodi Al-Fayed, l’imprenditore egiziano con cui l’ex Principessa era in vacanza a Parigi.

Secondo una fonte la produzione di The Crown 6 girerà le scene relative all’incidente tra due settimane, come riporta Deadline.

Temevamo di arrivare a questo punto. Il conto alla rovescia è di due settimane, e mentre andiamo avanti con calma, è giusto riconoscere che c’è una certa ansia; una sensazione palpabile di essere leggermente in bilico. Voglio dire, c’è una sensibilità esplosiva intorno a tutto questo.

La scelta di non mostrare in The Crown 6 il momento dello schianto è confermata: saranno messi in scena solo i momenti antecedenti e successivi l’incidente, secondo la stessa fonte.

Si tratta della rincorsa: l’auto che lascia il Ritz dopo mezzanotte con i paparazzi all’inseguimento e poi le conseguenze con l’ambasciatore britannico in Francia che entra in azione con il Foreign Office e poi le successive conseguenze costituzionali.

L’episodio di The Crown 6 in questione includerà dunque scene che raccontano l’arrivo a Parigi del principe Carlo, interpretato da Dominic West, tramite un volo di Stato concesso (non senza ritrosie) dalla Corona per riportare a Londra il cadavere dell’ex moglie e madre dei suoi figli. A quanto pare ci sarà anche un focus sugli episodi di razzismo delle autorità francesi nei confronti di Mohamad Al-Fayed (Salim Daw), intento a recuperare il corpo di suo figlio dopo l’incidente. Le riprese della sesta stagione, interrotte a settembre dopo la morte della Regina Elisabetta II, dovrebbero concludersi nella primavera del 2023.

