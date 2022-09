La morte della Regina Elisabetta II ferma The Crown 6: non sarà solo l’intero Paese a processare il lutto epocale che lo ha investito giovedì 8 settembre, col decesso del suo Capo di Stato a Balmoral, ma anche la produzione della serie televisiva che proprio dalle gesta della longeva sovrana ha preso le mosse.

La morte della Regina Elisabetta II ferma The Crown 6 per un periodo di tempo indeterminato, che si presume breve: al sopraggiungere della notizia della scomparsa di Sua Maestà, la pausa dalle riprese diventa l’omaggio doveroso e sentito da parte di una produzione che deve alla storia della sovrana la sua stessa esistenza. D’altronde il produttore esecutivo Stephen Daldry aveva già dichiarato anni fa, come ricorda Deadline, che lo spettacolo si sarebbe fermato in caso fosse scattata la cosiddetta Operazione London Bridge: “Nessuno di noi sa quando arriverà quel momento, ma sarebbe giusto e corretto mostrare rispetto alla regina. Sarebbe un semplice omaggio e un segno di rispetto. È una figura globale, ed è quello che dovremmo fare“. Ebbene, la notizia dello stop alle riprese della sesta ed ultima stagione, appena iniziate lo scorso agosto, è stata confermata ora dal creatore della serie e showrunner Peter Morgan, sempre a Deadline.

The Crown è una lettera d’amore per lei e non ho nulla da aggiungere per ora, solo silenzio e rispetto. Presumo che smetteremo anche di girare per rispetto.

La notizia della morte della Regina Elisabetta II ferma The Crown 6 in segno di lutto: la serie Netflix, acclamata da pubblico e critica nonché pluripremiata agli Emmy, è diventata rapidamente un fenomeno di costume, al punto da aver inciso sulla stessa percezione dei sudditi inglesi e dei telespettatori di altri Paesi sulla portata storica della permanenza sul trono di Elisabetta II, sviscerando fatti e sentimenti, raccontando momenti decisivi per il Regno Unito e drammi privati/mediatici, in un riuscito melodramma dall’ambientazione storica che pur restando una fiction ha la sua forza nel lavoro documentaristico che ne è alla base. Dopo aver debuttato nel 2016, con la rivelazione Claire Foy nel ruolo della regina Elisabetta per le prime due stagioni (premiata con l’Emmy come migliore attrice protagonista), la serie è proseguita con un cambio radicale del cast: Olivia Colman ha impersonato la Regina per le stagioni 3 e 4, anche lei vincendo l’Emmy per il ruolo, mentre Imelda Staunton sta per succederle nelle stagioni 5 e 6.

Il fatto che la morte della Regina Elisabetta II fermi The Crown 6 non inciderà sull’attesissimo debutto della quinta stagione, previsto per novembre su Netflix.

