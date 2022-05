Dominic West è una delle new entry del film Downton Abbey II: Una Nuova Era, ma soprattutto sarà il prossimo interprete del principe Carlo d’Inghilterra in The Crown 5 e 6, succedendo all’apprezzato Josh O’Connor che lo ha impersonato da giovane e che sicuramente lo ricordava molto di più. L’attore inglese ha ottenuto l’ambito ruolo nonostante abbia rischiato di autosabotarsi, dichiarando apertamente di fronte ai produttori di non vedersi per niente somigliante all’erede al trono inglese.

Dominic West è stato colto alla sprovvista quando è arrivata la chiamata dei produttori di The Crown: aver superato il provino per quel ruolo è stata una sorpresa anche per lui, come ha rivelato a MailOnline. L’attore ha messo le mani avanti spiegando di non vedere una somiglianza credibile col primogenito di Elisabetta II. E in effetti sono stati in molti a concordare su questo quando la notizia è uscita, lo scorso anno.

Dominic West ha colori e fisionomia palesemente diversi da quelli del prossimo Re d’Inghilterra, a partire dalla forma del viso e degli occhi, ma i produttori di The Crown lo hanno scelto comunque, confidando probabilmente nel grosso lavoro degli stylist e dei truccatori. Il risultato, nelle prime immagini ufficiali della quinta stagione, non è impressionante in termini di rassomiglianza, ma evidentemente le doti attoriali di West hanno prevalso sulla scarsa aria di famiglia tra il suo volto e quello del Principe. Lo stesso attore non ha nascosto la sorpresa per aver ottenuto il ruolo, nemmeno di fronte ai produttori, come ha dichiarato a MailOnline.

È abbastanza sconcertante perché non somigliavo per niente a lui quando mi guardavo allo specchio. Continuavo a dire ai produttori che avevano scelto la persona sbagliata. Mi hanno spiegato che questo non era uno spettacolo di imitazioni. Ma è stato difficile perché questa è una persona reale che è estremamente famosa e riconoscibile.

Dominic West, 52 anni, ha anche rivelato di aver già incontrato il Principe di Galles in diverse occasioni da quando possiede una proprietà nel Wiltshire, a poche miglia dalla residenza di Carlo e Camilla, Highgrove. Inoltre The Crown 5 si è trasformata in un affare di famiglia per i West, visto che anche il figlio maggiore dell’attore e di Catherine FitzGerald, Senan, è stato scelto come new entry nel cast della serie, nientemeno che nei panni del principe William: padre e figlio si ritroveranno dunque a vivere lo stesso legame, in un contesto ben diverso, anche sullo schermo.

Continua a leggere su optimagazine.com