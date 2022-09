Le prime immagini di The Crown 5 sono emblematiche di quello che sarà il focus della nuova stagione, attesissima nel 25° anniversario della morte di Diana e soprattutto dopo la recente scomparsa della Regina Elisabetta II. La nuova stagione, come già ampiamente annunciato, è ambientata nel corso degli anni Novanta, e il teaser intende restituire proprio l’atmosfera del grande gelo calato tra l’erede al trono inglese e la sua sofferente consorte, culminata nella definitiva separazione e nelle conseguenti vendette mediatiche incrociate.

The Crown 5 presenta così i suoi “nuovi” Carlo e Diana: i giovani Josh O’Connor ed Emma Corrin, acclamatissimi nella quarta stagione per la loro immedesimazione nella travagliata ed affollata storia d’amore tra i due, lasciano il passo alla star di Tenet Elizabeth Debicki nei panni della principessa Diana all’incirca trentenne, e Dominic West come il principe Carlo (sebbene, per stessa ammissione dell’attore, non gli somigli granché).

Il primissimo teaser di The Crown 5 li presenta nel momento più drammatico della loro parabola di coppia, quello dell’annuncio del divorzio, nell’anno che ha visto separarsi anche altri due figli della Regina, il principe Andrea e la principessa Anna (quel 1992 che, non a caso, passerà alla storia come l’annus horribilis della monarchia inglese). Gli sguardi tesi e drammaticamente tristi dei due attori rendono palpabile la tensione di un momento vissuto sotto gli occhi dei sudditi e del mondo intero. La serie esplorerà anche la vita da separati di Carlo e Diana, includendo nella trama anche i nuovi amori di quest’ultima fino alla sua scomparsa prematura nell’agosto del 1997 a Parigi.

Ecco il primo teaser di The Crown 5, rilasciato da Netflix durante l’evento globale per i fan TUDUM, in cui è stato anche annunciato il debutto della nuova stagione il prossimo 9 novembre.

