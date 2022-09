La data d’uscita di The Crown 5 è stata il pezzo forte dell’evento TUDUM, organizzato da Netflix per fornire al pubblico e agli addetti ai lavori una serie di novità e anteprime sulla sua offerta dei prossimi mesi.

Attesa da tempo, la data d’uscita di The Crown 5 è finalmente ufficiale: la nuova stagione, che vede il secondo avvicendamento nel cast dopo gli ensamble delle stagioni 1-2 e 3-4, era prevista per novembre, ma solo ora c’è un appuntamento preciso. The Crown 5 esce il 9 novembre, con tutti i dieci episodi che la compongono e che raccontano le peripezie della Corona inglese negli anni Novanta, quelli dei divorzi di tre dei figli della Regina (Carlo in primis) e della morte di Diana, che hanno fatto vacillare la popolarità e il destino stesso della monarchia per qualche anno.

Ecco il poster che annuncia la data d’uscita di The Crown 5 su Netflix, il prossimo venerdì 9 novembre, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo nel mondo.

La data d’uscita di The Crown 5 favorirà inevitabilmente la nuova stagione perché arriva sulla scia della commozione per la recente morte della Regina Elisabetta II: l’intera serie è concepita come un omaggio al suo longevo regno, tanto da interrompere le riprese dopo la sua dipartita lo scorso 8 settembre, e inevitabilmente il trasporto per il lutto che ha colpito il Regno Unito farà accorrere in massa gli spettatori sulla quinta parte della saga, che peraltro racconta fatti recenti e ancora oggetto di grande dibattito pubblico. Ad impersonare Elisabetta II è Imelda Staunton, che già in passato aveva dichiarato di avvertire una fortissima pressione e responsabilità nell’interpretazione di questo ruolo, ben prima di sapere che avrebbe prestato il volto alla Regina di fronte al mondo subito dopo la sua scomparsa. Già nei giorni immediatamente successivi all’annuncio della morte della monarca, Netflix aveva annunciato di aver visto balzare la prima stagione di The Crown ai primi posti tra i titoli più visti in catalogo: inevitabile immaginare che anche la nuova stagione sarà accolta con picchi importanti nei flussi streaming della piattaforma.

The Crown 5 sarà seguita, presumibilmente alla fine del 2023, dalla sesta ed ultima stagione, attualmente in produzione.

Continua a leggere su optimagazine.com