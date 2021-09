The Crown 5 accoglie due nuovi attori per interpretare dei personaggi che la dicono lunga su quanto la trama si spingerà a raccontare nella prossima stagione.

Nel cast di The Crown 5 arriva Khalid Abdalla (Il Cacciatore di Aquiloni) nel ruolo di Dodi Al-Fayed: reciterà al fianco di Elizabeth Debicki (Tenet) nei panni della Principessa del Popolo, Diana Spencer. Anche Salim Daw è stato scritturato per i nuovi episodi, per interpretare il ruolo del padre di Dodi, il miliardario ed ex proprietario dei magazzini Harrods Mohamed Al-Fayed. A rivelarlo in anteprima esclusiva è Variety.

Chiaramente The Crown 5 arriverà dunque fino al racconto dell’ultima estate di Lady Diana, quella del 1997, che sarebbe culminata nella morte della Principessa e dell’imprenditore nel tunnel de l’Alma a Parigi il 31 agosto, in seguito ad un incidente stradale. L’ingresso nel cast dei due attori che interpreteranno gli Al-Fayed suggerisce che la trama coprirà l’intero arco degli anni Novanta, o perlomeno arriverà fino all’estate 1997, quando durante un periodo di crisi nella relazione col medico pachistano Hasnat Khan, di cui era innamorata, Diana accettò l’invito di Al-Fayed a trascorrere una vacanza in Francia sullo yatch di famiglia. Secondo le cronache dell’epoca il produttore cinematografico le avrebbe anche proposto di sposarlo, ma Diana era intenzionata a tornare a Londra.

La trama di The Crown 5 non è stata ancora divulgata, ma essendo basata su eventi storici drammatizzati per raccontare le dinamiche della famiglia Reale, è lecito ipotizzare che la stagione possa concludersi proprio con gli ultimi mesi di vita di Diana, per poi lasciare alla sesta ed ultima parte il tema della profonda crisi di credibilità della monarchia inglese scaturita proprio dal modo in cui la Corona affrontò quel lutto.

The Crown 5 è in produzione dalla scorsa estate e non arriverà su Netflix prima del 2022.