Sebastian Roché, già noto al pubblico per i suoi personaggi in Supernatural e The Originals, ha ottenuto un ruolo ricorrente in 1923, nuovo spin-off prequel di Yellowstone, la serie neo-western record di ascolti di Paramount+. A confermarlo è TVLine, senza aggiungere però altri dettagli.

Sebastian Roché affiancherà due mostri sacri nel cast di 1923, unendosi al gruppo guidato da Harrison Ford ed Helen Mirren, i cui nomi erano già stati ufficializzati la scorsa primavera, quando il format è stato annunciato da Paramount+ come la nuova iterazione di Yellowstone. Si tratterà molto probabilmente di una miniserie a sé stante, come è risultata essere anche 1883, il primo prequel del franchise. Inizialmente presentata col titolo 1932, la serie è stata poi ribattezzata, evidentemente in seguito alla decisione di anticiparne l’ambientazione in fase di sceneggiatura.

Sebastian Roché entra dunque nel ricco ensamble di attori del franchise creato da Taylor Sheridan, ormai showrunner di punta di Paramount+. Questo nuovo capitolo amplia la “storia delle origini” di Yellowstone col racconto di altre due generazioni della famiglia Dutton, “mentre lottano per sopravvivere alla storica siccità, all’illegalità e al proibizionismo e a un’epidemia di furto di bestiame; tutti hanno combattuto sotto la nuvola della grande depressione del Montana, che ha preceduto quella nazionale di quasi un decennio”. Paramount+ ha presentato questo progetto come un’altra delle “radici dell’albero genealogico Dutton che è forte e alto, con molti rami che continuano a coinvolgere un pubblico da record“, ha detto il produttore esecutivo David C. Glasser.

Il ruolo di Sebastian Roché, che ha iniziato a girare 1923 la scorsa settimana, è ancora sconosciuto, ma l’attore potrebbe interpretare uno dei giovani della famiglia Dutton negli anni Venti. La serie non ha ancora una data d’uscita, ma è attesa entro l’anno su Paramount+.

