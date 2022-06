L’ultimo spin-off di Yellowstone della Paramount+ cambia titolo. Il nuovissimo progetto televisivo che vanta nel cast attori del calibro di Harrison Ford e Helen Mirren, si intitolava 1932, almeno fino al colpo di scena.

Il titolo dello spin-off di Yellowstone inverte i numeri e sarà infatti 1923. Dietro al cambio di programma c’è una ragione più che valida. Secondo il servizio di streaming, il titolo è più appropriato perché la serie esplorerà la fine della prima guerra mondiale e l’inizio del proibizionismo.

Il nuovo capitolo di quella che la Paramount+ chiama la “storia delle origini” di Yellowstone – iniziata con il popolarissimo spin-off prequel 1883 – introdurrà gli spettatori alle prossime due generazioni della famiglia centrale del franchise, i Dutton, “mentre lottano per sopravvivere alla storica siccità , illegalità e proibizionismo e un’epidemia di furto di bestiame; tutti hanno combattuto sotto la nuvola della grande depressione del Montana, che ha preceduto la nazione di quasi un decennio”.

Paramount+, che si appresta a debuttare anche in Italia a settembre, ha annunciato per la prima volta 1923 lo scorso febbraio. “Taylor Sheridan ha messo radici per l’albero genealogico dei Dutton, che è forte e alto, con molti rami che continuano a coinvolgere un pubblico da record”, ha detto il produttore esecutivo David C. Glasser in una dichiarazione resa nota a febbraio scorso. “È impressionante lavorare con Taylor, ViacomCBS e l’intero team in questo universo”.

Non si sa conoscono ancora ulteriori dettagli sui personaggi che saranno interpretati da Harrison Ford e Helen Mirren nel prequel. Non c’è nemmeno una conferma ufficiale sul tipo di serie che sarà 1923 – che dovrebbe debuttare su Paramount+ a dicembre: limitata oppure a più stagioni? 1883, ad esempio, è stata concepita come serie limitata.

