Il nuovo spin-off di Yellowstone parte già vincente sulla carta, forte di un cast decisamente eccezionale, capitanato da due leggende di Hollywood: Helen Mirren ed Harrison Ford sono stati annunciati da Paramount+ come protagonisti di 1932, il prossimo esperimento di espansione del franchise di Taylor Sheridan che negli ultimi cinque anni ha spopolato negli Stati Uniti e non solo.

Del nuovo spin-off di Yellowstone si sa ancora poco, tant’è che perfino il titolo è provvisorio, ma qualche dettaglio sulla trama è arrivato insieme all’ufficializzazione dei protagonisti: Paramount+ fa sapere che “la prossima storia introdurrà una nuova generazione della famiglia Dutton ed esplorerà l’inizio del XX secolo, quando le pandemie, la siccità storica, la fine del proibizionismo e della Grande Depressione affliggono le zone montuose dell’ovest che i Dutton chiamano casa“.

Il nuovo spin-off di Yellowstone è prodotto da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. Si tratta sostanzialmente di un altro prequel rispetto alla serie originale, che arriva dopo il successo di 1883, con Tim McGraw e Faith Hill nei panni degli antenati James e Margaret Dutton, affiancati da Sam Elliott, LaMonica Garrett e Isabel May. Questo primo spin-off è diventato il titolo più visto di sempre su Paramount+ a livello globale, mentre la quarta stagione di Yellowstone attirava contemporaneamente una media di 11 milioni di spettatori totali, riuscendo ad ottenere anche il plauso della critica con le sue prime nomination agli Screen Actors Guild Award e ai Producers Guild Awards.

Il nuovo spin-off di Yellowstone dovrebbe terminare la fase di produzione entro dicembre ed arrivare dunque su Paramount+ nel 2023. In Italia la serie originale è stata trasmessa da Sky Atlantic ed è ora in onda in chiaro su La7 ogni sabato in prima serata.

