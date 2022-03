Il finale di 1883, appena trasmesso negli Stati Uniti da Paramount+, ha chiuso la prima stagione dello spin-off di Yellowstone con una conclusione inaspettatamente completa e poco proiettata verso una seconda stagione. Un finale un po’ a sorpresa, dunque, visto che la rete aveva appena annunciato una prosecuzione della serie (non è chiaro se con una seconda stagione o con “più episodi“, come genericamente fatto trapelare).

Di fatto il finale di 1883, che traccia la parabola completa di tutti i personaggi, sembra rendere superflua una seconda stagione e perfino le intenzioni del suo creatore, lo showrunner di Yellowstone Taylor Sheridan, appare proiettato verso un altro spin-off più che verso un nuovo capitolo di questa prima iterazione del franchise.

Il finale di 1883 potrebbe dunque avere come sequel direttamente il secondo spin-off di Yellowstone, 1932, recentemente confermato da Paramount+. Lo stesso Sheridan, parlando a Deadline, sembra muoversi in questa direzione dopo l’ultimo episodio di 1883.

Ho creato questa sbirciatina nel tempo per mostrarvi questo viaggio specifico. Non sono una persona a cui piace sistemare tutto e spiegare come tutti vivranno poi felici e contenti oppure no. Preferirei che lo immaginaste (…) volevo anche creare qualcosa da poter guardare e da cui restare completamente affascinati e soddisfatti, anche non avendo mai visto Yellowstone. Lascio che viva dei suoi meriti. Sì, per i fan di Yellowstone, ci sono dei veri indizi, e la comprensione che ne deriva influenza il modo in cui guardi Yellowstone. Mi piace quel modello.

Sheridan conferma che il finale di 1883 “per me, come narratore, sembra chiuso“. Tutto sembra dunque portare al nuovo progetto di Paramount+, recentemente annunciato insieme a tante altre serie di Sheridan per la piattaforma, cioè il secondo spin-off di Yellowstone, intitolato 1932 e ambientato in quell’anno. Un’altra saga della famiglia Dutton cinquant’anni dopo, dunque?

Dopo il finale di 1883 Sheridan conferma di voler “sbirciare attraverso un’altra finestra in un’altra epoca“, in una costruzione stratificata del suo franchise di successo, ma composta comunque da serie indipendenti tra loro, che possono essere fruite singolarmente anche senza aver visto le altre.

Ancora una volta, non penso a nessuno di questi come spin-off, ma piuttosto come storie complete che hanno radici comuni. Il mio obiettivo con il prossimo è rendere possibile anche a chi non abbia mai visto 1883 o Yellowstone di avere comunque un’esperienza pienamente realizzata come spettatore.

1883 è ancora inedita in Italia, dove invece Yellowstone è stata trasmessa da Sky Atlantic e resa disponibile in streaming su Now.

