Con un annuncio al giorno nell’ultima settimana Grey’s Anatomy 19 ha aggiunto al cast una nuova classe di specializzandi del primo anno: cinque matricole nuove di zecca, in arrivo al Grey Sloan Memorial Hospital, per risollevare il programma di insegnamento screditato e sospeso nel finale della scorsa stagione.

Harry Shum Jr. si è unito al cast di Grey’s Anatomy 19 come tirocinante di chirurgia del primo anno, secondo quanto riferito da Deadline. Si tratta, probabilmente, dell’ultimo componente del gruppo di nuove matricole, in genere costituito da cinque studenti: la nuova classe include anche i nuovi personaggi interpretati da Adelaide Kane (interpreterà la dottoressa Jules Millen), Alexis Floyd (Simone Griffin), Niko Terho (Lucas Adams) e Midori Francis (Mika Yasuda), tutti annunciati negli ultimi giorni. Difficile immaginare che saranno all’altezza dei Magic Five delle prime stagioni (Meredith, Izzie, Cristina, George, Alex), con cui il medical drama ha preso il via ormai quasi vent’anni fa, ma di sicuro il loro arrivo è una buona iniezione di freschezza in una serie ormai stanca.

Per quanto riguarda il suo personaggio in Grey’s Anatomy 19, Shum interpreterà Daniel “Blue” Kwan, descritto come “arguto, impaziente e brillante“, un medico “generoso per natura ma competitivo fino all’errore, naturalmente dotato e abituato a vincere in tutto“. Come altri tirocinanti, anche Kwan ha un background complesso: secondo ABC, “una crisi familiare ha interferito con i suoi piani di carriera e ora ha molto da dimostrare“. Shum si unisce al cast della storica serie medica dopo aver preso parte a, tra gli altri titoli, a Shadowhunters, Glee e Tell Me a Story.

Ad ABC non resta che annunciare l’inizio delle riprese di Grey’s Anatomy 19, a meno che non vi siano altre new entry oltre la nuova classe di specializzandi. La nuova stagione debutta il 6 ottobre su ABC, mentre non c’è ancora una data per l’arrivo in Italia su Disney+.

