Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo semplicemente non esiste: questo è quanto la sua creatrice Shonda Rhimes ha sempre sostenuto nel corso degli anni, parlando del medical drama che su ABC è riuscito a infrangere ogni record di longevità per una serie a tema medico di prima serata.

Invece a sorpresa l’idea di Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo inizia a farsi strada dopo il malessere manifestato più volte dall’attrice, a cui fa da contraltare la voglia di ABC di continuare a rinnovare la serie. Ebbene, dopo aver sempre sostenuto che Grey’s Anatomy sarebbe sopravvissuta solo fin quando Ellen Pompeo fosse rimasta nel cast, alla vigilia del finale della stagione 18 si apre uno scenario diverso.

Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo potrebbe non solo sopravvivere, ma proseguire a tempo indefinito. A suggerire che ci sia un post-Meredith Grey nella serie è la stessa Pompeo, rispondendo ad una domanda di Entertainment Tonight sull’ipotesi che il medical drama prosegua in sua assenza: “Vedremo, vedremo” ha abbozzato la protagonista storica dello show, aggiungendo anche delle considerazioni sulla longevità del format.

Cercare di rinnovare lo spettacolo e provare continuamente a reinventarlo è la vera sfida a questo punto, e come vedi lo spettacolo parla a molte persone e i giovani adorano lo spettacolo. Ha ispirato così tante generazioni di operatori sanitari. Quindi, penso che per i giovani sia davvero un buon contenuto e cercheremo di farlo andare avanti per i giovani, non necessariamente con me, ma di farlo proseguire oltre me.

Nuove stagioni di Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo sono dunque possibili? A sentire l’attrice, il suo desiderio di smettere i panni di Meredith Grey – l’eroina drammatica da cui la serie stessa trae il nome – non dovrebbe essere un motivo valido per privare il pubblico di qualcosa che, pur coi suoi fisiologici e molto evidenti limiti, continua a funzionare. La serie ha ancora un seguito importante dopo quasi vent’anni di programmazione (ha debuttato nel lontano 2005) e, nonostante non sia più minimamente paragonabile alle stagioni iniziali, resta uno dei titoli più visti di ABC e Disney+. Dunque Pompeo apre la strada ad una soluzione: proseguire, eventualmente, anche senza l’ingombrante dottoressa Grey sulla scena. O magari con un’altra protagonista: “Troveremo qualcuno, forse, o forse no“, ha scherzato Pompeo sull’idea di un’altra Meredith. A questo punto potrebbe non essere più lei a decidere le sorti della serie, che potrebbe continuare con o senza la sua presenza.

Continua a leggere su optimagazine.com