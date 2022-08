Si intitola The Veil la nuova serie di Elisabeth Moss destinata a Hulu: la protagonista di The Handmaid’s Tale guiderà il cast del nuovo thriller di Steven Knight, miniserie scritta e prodotta dallo stesso regista insieme a Denise Di Novi e Nina Tassler di PatMa Productions.

La nuova serie di Elisabeth Moss vede l’attrice coinvolta anche come produttrice esecutiva, insieme a Lindsey McManus con la loro società di produzione Love & Squalor Pictures. The Veil sarà prodotta da FX Productions e racconterà la relazione sorprendente e tesa tra due donne coinvolte in un gioco mortale della verità, sulla strada tra Istanbul, Parigi e Londra. Una donna ha un segreto, l’altra una missione per rivelarlo prima che migliaia di vite vadano perse, recita la sinossi diffusa da Hulu.

La nuova serie di Elisabeth Moss arriva dopo Shining Girl di Apple Tv+, altro thriller che ha visto la star di Mad Man come protagonista assoluta. E come per The Handmaid’s Tale, col nuovo progetto Moss resta in casa Hulu: “Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Steven Knight in The Veil ed entusiasti di avere Elisabeth Moss impegnata nel ruolo principale“, ha dichiarato Nick Grad, Presidente dei Programmi Originali di FX, assicurando che “le sceneggiature di Steven sono avvincenti e senza dubbio mostreranno l’eccezionale talento di Elisabeth“. Il regista Steven Knight si è detto “assolutamente entusiasta di raccontare questa storia, che è veramente internazionale e molto contemporanea (…) desideravo lavorare con Elisabeth Moss da molto tempo. Ovviamente io e FX siamo vecchi amici. Penso che questo sarà un rilevante evento televisivo“. Il riferimento di Knight al suo rapporto con FX è alla lunga partnership iniziata con Taboo e proseguita con A Christmas Carol, oltre all’imminente e attesissimo Great Expectations con Olivia Colman.

Non è chiaro se l’annuncio della nuova serie di Elisabeth Moss sia un segnale sul futuro di The Handmaid’s Tale: la serie distopica tratta dal romanzo di Margaret Atwood sta per debuttare con la quinta stagione, che non è stata annunciata come l’ultima, anche se la trama è andata ormai talmente oltre il libro da far pensare che sia vicina alla conclusione. D’altro canto, Moss ha dimostrato di poter lavorare a più progetti contemporaneamente già con Shining Girls ed è attualmente libera dal set di The Handmaid’s Tale 5, le cui riprese sono ufficialmente concluse.

