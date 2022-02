Il trailer di Shining Girls, nuovo thriller di Apple Tv+ in arrivo ad aprile, è un piccolo magnetico assaggio della nuova prova da protagonista di Elisabeth Moss, premio Emmy per l’incredibile interpretazione di June Osborne in The Handmaid’s Tale.

Col trailer di Shining Girls, Apple Tv+ annuncia anche l’uscita della serie, coi primi tre episodi disponibili dal 29 aprile, per poi proseguire con un’uscita a settimana ogni venerdì. Basato sul quasi omonimo romanzo del 2013 dell’autrice sudafricana Lauren Beukes e adattato per la tv dalla showrunner Silka Luisa (Strange Angel), questo thriller metafisico racconta una storia di violenza seriale che sembra sfidare le regole dello spazio e del tempo.

Il trailer di Shining Girls ruota principalmente intorno a Moss, la cui voce inquieta lo spettatore prefigurando una minaccia mortale che si ripete “ancora, ancora e ancora“: l’attrice di Mad Men interpreta qui Kirby Mazrachi, un’archivista di un giornale di Chicago che ha rinunciato alle sue ambizioni giornalistiche dopo aver subito una violenta aggressione, trauma al quale è sopravvissuta ma da cui non si è mai ripresa. Quando Kirby scopre che un recente omicidio presenta caratteristiche simili al suo caso, collabora con il giornalista esperto ma problematico Dan Velazquez (Wagner Moura, il Pablo Escobar di Narcos) per scoprire l’identità del suo aggressore. Entrambi si rendono conto che diversi cold case sono indissolubilmente collegati, ma i loro traumi personali e la percezione offuscata di Kirby permettono all’aggressore seriale di rimanere sempre un passo avanti a loro.

Il trailer di Shining Girls è accompagnato dall’effetto sonoro del ticchettio di una macchina da scrivere, che contribuisce a generare quell’atmosfera noir/investigativa qui mista al genere thriller fantascientifico. Nel cast della serie, accanto alle star Moss e Moura, figurano anche Phillipa Soo (Dopesick), Amy Brenneman (The Leftovers) e Jamie Bell (TURN: Washington’s Spies). Elisabeth Moss è anche produttrice esecutiva della serie e ha fatto da regista per il primo episodio, dopo aver diretto nell’ultima stagione tre episodi di The Handmaid’s Tale.

Continua a leggere su optimagazine.com