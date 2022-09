The Handmaid’s Tale 5, penultima stagione dell’acclamata serie tv interpretata e prodotta da Elisabeth Moss, debutta anche in Italia in lieve differita rispetto all’esordio sulla piattaforma Hulu negli Stati Uniti.

Come negli anni precedenti anche The Handmaid’s Tale 5 sarà disponibile in esclusiva su TimVision a sole 24 ore dall’uscita oltreoceano, fissata per il 14 settembre: lo streamer di TIM, su cui è disponibile anche la serie completa con le prime quattro stagioni, distribuirà in anteprima per l’Italia i nuovi episodi, a partire da giovedì 15 settembre.

A un giorno dalla messa in onda americana The Handmaid’s Tale 5 sarà quindi fruibile con la première di stagione anche per il pubblico italiano, in esclusiva per gli abbonati a TimVision. I primi due episodi, dai titoli originali Morning e Ballet, saranno distribuiti sulla piattaforma il 15 settembre e la programmazione proseguirà poi con il rilascio di un episodio a settimana, dal 22 settembre al 10 novembre.

@Hulu

The Handmaid’s Tale 5 è composta da 10 episodi e riparte dallo scioccante finale della quarta stagione, in cui il patteggiamento di Fred Waterford, accettato dalle autorità internazionali, ha spinto June e le altre Ancelle a realizzare un’atroce vendetta, un assassinio in piena regola del loro predatore. Ora il contesto politico si fa più complesso e la condizione giuridica di June potrebbe portarla a perdere ogni diritto su sua figlia Hannah. Ecco il trailer di The Handmaid’s Tale 5.

The Handmaid’s Tale 5 è la penultima stagione della serie drammatica spirata al romanzo distopico di Margaret Atwood: alla vigilia del debutto, infatti, è stato confermato il suo rinnovo per una sesta ed ultima parte. Le prime quattro stagioni sono disponibili in , oltre che su TimVision, streaming anche nel catalogo di Prime Video.

Continua a leggere su optimagazine.com