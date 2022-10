The Handmaid’s Tale 5 sembra ormai irrimediabilmente avviata verso un ribaltamento dei ruoli, con la trasformazione di quella che era la Moglie di uno dei Comandanti più in vista del regime di Gilead in un’Ancella sui generis. Il plot twist, nemmeno tanto sorprendente in quanto ampiamente desumibile da diversi indizi seminati nelle stagioni precedenti, riguarda la co-protagonista Serena Joy (Yvonne Strahovski) e rappresenta una nemesi pressoché perfetta.

In The Handmaid’s Tale 5, ambientata tra il Canada e Gilead, le vicende dell’eroina femminista June Osborne (Elisabeth Moss) e la sua arci-nemica Serena Joy continuano ad evolvere in parallelo. Costretta con la scusa della sicurezza dai piani alti del regime a vivere con il comandante Ryan Wheeler (Lucas Neff) e la sua assertiva moglie Alanis Wheeler (Genevieve Angelson), a partire dal quinto episodio della stagione Serena viene gradualmente ma velocemente provata delle sue libertà e della possibilità di partecipare alla vita di Gilead fuori dal suo territorio. Inizialmente illusa di poter rappresentare la “Sacra Repubblica” in Canada, con una specie di ambasciata locale che propagandasse i principi e le virtù della società classista ispirata ai dettami biblici, la vedova Waterford è stata relegata ad un ruolo praticamente ancillare scena dopo scena. Particolarmente emblematica è quella in cui è costretta ad assumere vitamine per la gravidanza sotto l’occhio vigile del Comandante che la ospita, dopo aver appreso che non può più comunicare con l’esterno perché le viene vietato l’uso del cellulare: tutto ciò che d’ora in poi dovrà fare sarà badare alla salute propria e del feto, per portare a termine nel migliore dei modi la gestazione. Ci si aggiunga che aveva in precedenza provato a parlare con una donna fuori dal cancello di casa, ma le è stato negato di attraversare il cancello dalla sua guardia di sicurezza.

Insomma, in The Handmaid’s Tale 5 Serena è di fatto prigioniera della coppia che l’ha accolta e sembra ormai chiaro che il suo bambino, considerato figlio di Gilead ma nato da un padre traditore che aveva contrattato la sua libertà in cambio di informazioni sul regime, non può essere cresciuto da una donna single. Semplicemente quel tipo di società non lo prevede, perché non riconosce come famiglia una donna sola. Lo stilema della famiglia tradizionale composto da un uomo e la sua sposa, su cui il primo esercita praticamente un diritto di proprietà (fino a deciderne punizioni fisiche e mutilazioni in caso di disobbedienza), si sta riversando contro la stessa Serena, che pure ha contribuito a scrivere le leggi del regime e ne ha propagandato le basi teoretiche e filosofiche.

Chiaramente in The Handmaid’s Tale 5 Serena assaggerà la sua stessa medicina scoprendo quanto sia amara e rendendosi conto lentamente ma inesorabilmente che sta diventando un’ancella, una figura che lei stessa ha plasmato partecipando alla fondazione del regime. E probabilmente scoprirà anche quanto sia duro accettare che il proprio figlio sia “cresciuto da una famiglia amorevole” che non è la propria, come ha sprezzantemente ricordato a Luke (O.T. Fagbenle) rigettando la sua richiesta di aiuto nel rintracciare la figlia Hannah a Gilead. Serena potrebbe vedersi sottrarre il figlio dopo averlo messo al mondo, perché sia cresciuto dalla famiglia di cui è diventata Ancella. Il dubbio che Gilead avesse delle mire sul figlio di Serena era già emerso nel corso della quarta stagione, quando il tradimento di Fred Waterford aveva spinto i Comandanti ad immaginare delle conseguenze, prima che l’uomo fosse finito a mani nude dalle Ancelle guidate da June. Una vendetta perfetta della storia.

