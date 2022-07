The Handmaid’s Tale 5 sarà tutta all’insegna del dualismo June-Serena: il teaser e la trama della nuova stagione, rilasciati il 14 luglio da Hulu a due mesi esatti dal debutto dei nuovi episodi, preludono un confronto sia a distanza sia ravvicinato tra le due grandi protagoniste del dramma distopico ispirato all’omonimo romanzo di Margaret Atwood.

Attenzione Spoiler!

Nel breve teaser di The Handmaid’s Tale 5 si riparte dalle conseguenze dello scioccante finale della quarta stagione, con la spedizione punitiva di June e delle altre ancelle culminata nell’impiccagione del comandante Fred Waterford, membro dell’élite della teocrazia di Gilead e stupratore seriale della protagonista. June si assicurerà che Serena, ora vedova e decisa a vivere a pieno il proprio lutto, sappia come sono andate le cose, chi ha ucciso suo marito e perché. Ma ovviamente l’omicidio di un Comandante, per quanto ripudiato da Gilead, non sarà ignorato dal regime, soprattutto perché avvenuto per mano di un’ancella, così come la vendetta di Serena sarà ampiamente mediatica.

The Handmaid’s Tale 5 appare ambientata perlopiù in Canada, dove la protagonista si è rifugiata a partire dalla scorsa stagione provando a ricostruire una vita da donna libera. Ma per June e Luke resta da sciogliere il nodo di Hannah, la loro figlia rapita e cresciuta nel regime, mentre a Gilead zia Lydia continuerà a terrorizzare le ancelle, collaborando con il comandante Lawrence per un cambiamento dello status quo.

Il teaser di The Handmaid’s Tale 5 mostra frammenti di scene inedite dalla prossima stagione, sulle note di una cover di Fighter di Christina Aguilera. In una di esse June appare divisa da Luke da alcune sbarre: “Vogliono combattere? Combattiamo” è il claim della prossima stagione.

Ecco la trama di The Handmaid’s Tale 5 diffusa da Hulu insieme al teaser della stagione al via il 14 settembre, con una première di due episodi e i restanti che seguiranno settimanalmente con un’uscita ogni mercoledì.

June deve affrontare le conseguenze di aver ucciso il comandante Waterford mentre lottava per ridefinire la sua identità e il suo obiettivo. La vedova Serena tenta di acquistare credibilità a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il comandante Lawrence lavora con zia Lydia mentre cerca di riformare Gilead e salire al potere. June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare e ricongiungersi con Hannah.

