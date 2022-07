Torna Sherlock su La7. La serie targata BBC che rielegge il personaggio letterario di Sir Arthur Conan Doyle in chiave moderna era andato in onda a inizio anno, poi interrotto diverse volte, fino ad essere silurato in aprile, quando la rete ha preferito trasmettere Servant of the People, approfittando dell’interesse nazionale per la situazione geopolitica tra Russia e Ucraina.

Un cambio di programmazione che si è rivelato fallimentare, poiché la serie di e con l’ex attore e attuale presidente Zelensky non è piaciuta agli spettatori (tant’è che Servant of the People è stato poi rilegato in seconda serata).

Con il ritorno di Sherlock su La7, che riparte da dove si era interrotto con la terza stagione, il pubblico potrà tornare a seguire le vicende del detective di Baker Street interpretato da Benedict Cumberbatch. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, la messa in onda sarà a un orario altamente discutibile, ossia in seconda serata.

Sherlock su La7 dovrebbe tornare in tv dal 1° agosto con un doppio episodio a settimana, il lunedì e il mercoledì, a partire dalle 23:30. Una collocazione di palinsesto che non piacerà agli appassionati di serie tv, ma ricordiamo che al momento si tratta di indiscrezioni finché la rete non confermerà l’orario.

La terza stagione di Sherlock si apre con il ritorno di quest’ultimo dopo che aveva fatto credere a tutti di essere morto in seguito al suo scontro con la sua nemesi Jim Moriarty. I suoi amici sono andati avanti con la loro vita. Quando l’amico John Watson viene rapito, Sherlock chiede l’aiuto di Molly Hooper e in seguito dovrà cercare di scovare i terroristi che tramano di far saltare il Palazzo del Parlamento riunito in seduta notturna durante la commemorazione del 5 novembre.

Continua a leggere su optimagazine.com.