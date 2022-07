Servant of the People 2 su La7 debutta nella seconda serata a partire dal 12 luglio. Come anticipato, la serie tv di e con Volodymyr Zelensky (ex attore e attuale Presidente dell’Ucraina) non ha riscosso il successo sperato al momento del lancio sulla rete, lo scorso aprile.

Perciò La7 ha pensato inizialmente di spostarla al pomeriggio, poi si è avuta la conferma: Servant of the People 2 andrà in onda in seconda serata.

Settimana dopo settimana, la comedy ha registrato ascolti sempre più bassi, che si sono attestati al 2% di share, obbligando la rete a cambiare programmazione. I risultati sono infatti decisamente troppo pochi per La7, e l’aver acquistato la serie si è difatti rivelato un flop.

Come scrivevamo qualche settimana fa, il pubblico potrebbe essersi stancato di vedere il Presidente Zelensky tutti i giorni in tv, e di ascoltare resoconti e aggiornamenti sull’attuale conflitto in Ucraina. Il cambio di programmazione sembra dunque essere arrivato.

Dissacrante satira politica, la trama di Servant of the People ruota intorno a Vasily Petrovyč Goloboroďko, un mite insegnante di storia del liceo che vince inaspettatamente le elezioni presidenziali in Ucraina, grazie a un fortuito video su Internet in cui denuncia la corruzione del suo paese. Inizialmente spaesato da questo nuovo incarico e costantemente bersagliato dall’opposizione al governo, Vasily riuscirà pian piano a farsi valere.

Nel cast della serie anche Stanislav Boklan nel ruolo del Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

Servant of the People 2 vi aspetta quindi stasera dalle 23:10 con i primi quattro episodi della nuova stagione che si aprirà con l’arresto di Vasiliy. Nel corso degli episodi capiremo i motivi che l’hanno portato dietro le sbarre.

