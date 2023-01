Sherlock 5 ci sarà? Steven Moffat torna a parlare di un’ipotetica quinta stagione. Intervistato al programma BBC Today, mentre promuoveva il suo spettacolo teatrale The Unfriend, l’ex showrunner di Doctor Who ha rivelato di aver “appena iniziato a parlare” di una seconda stagione del suo recente dramma della BBC Inside Man, uscito di recente in Italia su Netflix.

Nel corso dell’intervista, Steven Moffat ha anche affermato che “inizierebbe a scrivere Sherlock domani” se Benedict Cumberbatch e Martin Freeman accettassero di tornare per un’altra stagione. E poi ha scherzato: “Stanno facendo cose più grandi e migliori di questo ma… Martin e Benedict, per favore tornate?”

La quarta e ultima stagione di Sherlock, andata in onda nel 2017, si è conclusa con l’ultimo episodio dal titolo Il Problema Finale. Il detective Holmes (Cumberbatch) ha affrontato finalmente la sua malvagia sorella e Jim Moriarty (Andrew Scott) – ma i fan dell’acclamata serie poliziesca si sono chiesti se ci sarebbe stata una quinta stagione.

Lo scorso anno, Moffat aveva dichiarato:

Rifarei Sherlock domani, perché me lo chiedete? Come me, anche Mark e Sue [Vertue, la produttrice]. Lo faremmo tutti di nuovo. Dipende da Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Sono stati molto fedeli alla serie per molto tempo quando era uscito, quando è diventato sicuramente il loro lavoro meno pagato.

E in effetti sia Cumberbatch che Freeman sono impegnatissimi. Il primo è stato visto l’ultima volta sul grande schermo nei panni del dottor Strange in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Anche Freeman tornerà nell’Universo Cinematografico Marvel riprendendo il ruolo di Everett Ross nella miniserie Secret Invasion, in uscita quest’anno.

Inoltre, al The Jonathan Ross Show di novembre 2022, Martin Freeman ha ammesso di non sapere se Sherlock 5 ci sarà in futuro, ma ha detto che “non è mai una porta completamente chiusa”.

