Torna in onda Grey’s Anatomy 18 su La7 con tre episodi lunedì 28 novembre: il primo è in replica, gli altri due sono inediti e in prima assoluta. Di seguito le anticipazioni.

Si parte dall’episodio in replica 18×09 dal titolo Non è il momento di morire, di cui vi riportiamo la sinossi:

Owen viene salvato dalla squadra di pompieri della Stazione 19 e portato a Grey Sloan, ma la sua gamba è in frantumi e richiede un intervento chirurgico. Hayes dà il cuore del donatore per Farouk a Winston, che nota un livido sul cuore. Winston chiama Maggie per i rinforzi in sala operatoria, e trapiantano con successo il cuore.

A seguire, l’episodio 18×10 in prima assoluta, intitolato Vivere in una casa divisa:

Dopo il grave incidente in sala operatoria, Schmitt si ritrova davanti ai colleghi per spiegare le proprie azioni e revisionare l’accaduto. Il Metodo Webber viene messo sotto esame. Nonostante abbia avuto dei grossi benefici per gli specializzandi in termini di formazione e apprendimento, gli strutturati non possono fare a meno di sottolineare le conseguenze negative. Richard rimane deluso quando si trova contro anche Maggie e quando Meredith neanche si presenta per discutere sul da farsi. Mentre Schmitt entra sempre più in crisi tanto da lasciare anche Nico, la Bailey comunica a Webber la fine del suo metodo.

La serata si conclude con l’episodio 18×11 dal titolo Eredità:

Per Meredith, Amelia e Kai è giunto il tanto atteso giorno. Il team è pronto ad effettuare un intervento rivoluzionario che potrebbe portare a curare il Parkinson. Il paziente è il dottor Hamilton, offertosi per questa causa importante. Data la portata dell’operazione, la Grey invita tutti ad assistere. Tra questi non troviamo Schmitt, non ancora ripresosi dal disastro accaduto nella sua sala operatoria. Nemmeno Webber riesce a distrarlo dalla sua depressione.

L’appuntamento con Grey’s Anatomy 18 su La7 è dalle ore 21:15.

